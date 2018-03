Loch Ness-uhyre, hval eller modelnumse?

Den succesfulde model Philine Roepstorff rejser meget - både privat og i forbindelse med sit arbejde.

Men selv om hun ofte er på farten, snyder hun ikke sine mange fans for muligheden for at følge med i det muntre og misundelsesværdige modelliv.

Philines seneste tur til Maldiverne og Marrakech er ingen undtagelse, og her har specielt et enkelt foto sat gang i spekulationerne og de humoristiske kommentarer.

Billedet, der (sandsynligvis) forestiller Philine, der er ved at køle sig ned i de blå bølger er blevet flittigt kommenteret af nogle af de flere end 220.000 følger, hun kan bryste sig af at have på Instagram.

En fan mener, at 'puklerne' på billedet må være det sagnomspundne Loch Ness-monster, mens andre mener, at der er tale om en hval eller måske en havfrue.

Talrige fotografer har gennem årene påstået at have fotograferet det såkaldte Loch Ness-søuhyre. Her ses et berømt billede knipset i 2016 af amatørfotografen Ian Bremner. Foto: Ian Bremner / SWNS.com

