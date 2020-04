Lockdown i Dubai: - Det var en voldsom oplevelse

Midt i coronakrisen valgte forsidenfruen Tina Lund og hendes familie at rejse hjem til Danmark. Hjemturen endte dog noget anderledes end håbet, og Tina Lund og familien måtte overnatte i Frankfurt lufthavn.

Familien landede i Frankfurt klokken halv fire og skulle videre med et andet fly til Danmark samme aften. Grundet aflysninger måtte familien dog vente med at rejse videre til næste dag, hvis der var fly, der fløj, og ellers måtte de tage tilbage til Dubai.

- Det var noget af en tur hjem. Det havde vi ikke lige set komme. Vi var kun otte mennesker i hele lufthavnen, der ikke kunne komme videre. De havde arrangeret et lille hjørne, hvor vi kunne sove. Der var nogle militærlignende senge, og så fik vi et tæppe og en pude, fortæller Tina Lund til Ekstra Bladet.

Næste dag var der en afgang til Danmark, som familien kunne tage. Selvom hjemrejsen endte med at blive noget anderledes, var det trods omstændighederne en god tur hjem.

- Det var en anderledes oplevelse, men en god oplevelse, fordi der var meget security, og det var professionelt hele vejen igennem, siger Tina Lund.

Det var spontant

- Havde I planlagt hjemturen længe?

- Det var meget spontant og lige pludseligt. Vi var lukket helt ned i Dubai. Det blev værre og værre, og til sidst måtte vi ikke gå ud fra vores hus eller have. Vi måtte kun holde os inden døre. Vi kunne få bøder og komme i fængsel, hvis man gik ud fra døren uden en tilladelse. Vi måtte ingenting, siger Tina Lund.

Grunden til, at familien valgte at rejse hjem til Danmark var udelukkende, fordi Allan har børn hjemme i Danmark, og han var nervøs for, hvornår han ville se igen.

På Tina Lunds Instragram-profil var der dog en del af hendes følgere, der undrede sig over, hvordan de kunne komme hjem.

- Dubai lufthavn er helt lukket, men nogle gange åbner de op for at få folk hjem. Der var to fly, og dem tog vi med det samme. Det var fra den ene dag til den anden. Vi ved jo ikke, hvornår det bliver igen.

- Grunden, til at vi ikke tog hjem for tre uger siden, var jo, fordi jeg har mine heste, vi har vores arbejde, og vi bor i Dubai. Ingen havde regnet med, at de ville lukke så kraftigt ned. Det havde jeg aldrig set komme, siger Tina Lund.

Lockdown i Dubai

- Hvordan var det at være i Dubai under lockdown?

- Det var en voldsom oplevelse. De rensede alle gader og hele byen. Først fik vi at vide, at man kun måtte gå ud, hvis det var nødvendigt. Folk var gode til at overholde det, men så lukkede de mere og mere, siger Tina Lund og forsætter:

- Først skulle vi være hjemme i én dag, fordi byen skulle renses, men det blev forlænget med fem dage, og pludselig fra den ene dag til den anden blev der sagt, at nu må I ikke gå ud, medmindre vi havde en rapport fra politiet om tilladelse.

For Tina Lund betød det også, at hun ikke måtte besøge sine heste.

- Jeg har heldigvis en rigtig god hestepasser, der passer på dem. Jeg har ikke set dem i tre uger. De har en stor værdi for mig, men selvfølgelig er der intet vigtigere, end at vi kommer over på den anden side. Men det er en underlig fornemmelse, siger Tina Lund.

- Hvor længe bliver I i Danmark?

- Jeg vil gerne tilbage til Dubai, når de åbner op. Men vi ved jo ikke, hvornår det sker. Det er jo en sindssyg situation for alle. Jeg kan godt forstå, at Allan havde det, som han havde. Det støtter vi op omkring.

Selvom familien har været i tre ugers karantæne i Dubai, er familien efter deres ankomst i Danmark gået i 14 dages karantæne i deres sommerhus sammen med ét af Allans børn.