Løfter sløret for nyt vildt forretningseventyr

Dennis Knudsen lukkede for to år siden sin frisørsalon i Ny Østergade i København for at koncentrere sig om sin nye rolle som far.

Nu er sønnen Lucas, der blev født af en rugemor i USA, efterhånden blevet så gammel, at han skal begynde i vuggestue, og det har skabt nye ønsker og behov hos Dennis Knudsen i forhold til, hvordan hans arbejdsliv skal skrues sammen.

- Lucas skal til at starte i vuggestue, og nu er jeg så klar til at få et stabilt arbejde igen, så jeg kan aflevere ham om morgenen og hente ham igen om eftermiddagen, så derfor kan jeg ikke rejse så meget rundt i verden som tidligere, siger Dennis Knudsen, der dog ikke er helt færdig med filmarbejdet.

- Jeg skal lige arbejde på Bille Augusts nye film. Han er ved at lave en stor film om Karen Blixen. Den laver jeg her til sommer, men så skifter jeg spor og åbner for kunder i min nye salon, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

Dennis Knudsen til barnedåb med sønnen Lucas. Foto: Anthon Unger

I den nye salon, der efter planen åbner næste måned et endnu hemmeligt sted i København, er det planen at Dennis selv skal svinge saksen og ikke blot sidde bag computeren og holde styr på indtægter og udgifter.

- Jeg kommer selv til at klippe, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Der er en masse kunder, som jeg ikke selv kommer til at få tid til at klippe, men så bliver det måske noget med, at jeg er med inde over første gang. Jeg savner at have faste kunder, og jeg savner at have kollegaer.

Med vanlig sans for iværksætteri og store ambitioner, er det ikke en lille hyggesalon, der bliver tale om.

- Det er mit gamle håndværk, som jeg har levet af hele mit liv, og jeg savner at være kreativ. Og så er det en fed udfordring at åbne Danmarks største salon på 400 kvadratmeter i de her specielle tider, lyder det fra Dennis Knudsen.

Afstand, masker og visirer

At åbne en kæmpe frisørsalon midt i en coranatid kan virke som et hovedløst projekt, men Dennis Knudsen forsikrer, at der vil være styr på sikkerheden.

- Med mere end 400 kvadratmeter er der heldigvis masser af plads til at holde afstand både for vores egen og vores kunders sikkerheds skyld, siger han og fortsætter:

- Jeg er optimist og tror på fremtiden, ellers ville jeg ikke kaste mig ud i noget som det her, men det er vigtigt at understrege at forholdsregler i forhold til coronaen er tænkt ind i projektet fra starten, siger Dennis Knudsen og tilføjer, at der også er indkøbt masker og visirer til de ansatte.