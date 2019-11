Løkke sætter huset til salg

Nu kan du blive ejer af en statsminister-bolig.

Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har nemlig sat sin villa i Græsted i Nordsjælland til salg. Villaen koster 2,5 mio. kroner.

Det skriver Boliga.dk.

Den tidligere Venstre-formand bor ikke længere i den godt 200 kvadratmeter store villa. Løkke bor til leje i en lejlighed i det fashionable Nyhavn i indre København.



Står tom

Villaen fra 60'erne står allerede tom, så du kan allerede nu begynde at tænke over, hvordan du skal indrette den, hvis du har millioner på bankbogen.

Se billederne her.

Ifølge Boliga.dk ligger prisen en anelse under gennemsnitsprisen i Nordsjælland.



Turbulent år

Det har været et turbulent år for den tidligere statsminister. Løkke har både sagt farvel til statsministeriet og posten som Venstres formand.

Afgangen som partiformand skete efter massiv intern uro i partiet. Løkkes fremtid som leder er stadig uvis, men han sidder stadig i Folketinget for Venstre.