'Løvens hule'-profil hiver teltpælene op: - Tid til at prøve nyt

Forretningskvinden Mia Wagner, som er kendt fra 'Løvens Hule' på DR, har taget en stor beslutning for både hendes privatliv og virksomheden Freeway.

Hun har nemlig besluttet at hive teltpælene op i barndomsbyen Viborg, hvor hun har boet de sidste mange år, og flytte til hovedstaden sammen med sine to døtre på 13 og 14 år.

- Det er noget, jeg har gået med overvejelserne om længe, og nu gør vi det. Det var tanken, at det skulle ske i sommerferien, og jeg er i fuld gang med at finde et sted, vi kan bo. Nu, hvor mine piger ikke er i skole, er vi dog allerede taget til København nu og bor i et hus, jeg har lånt, indtil jeg finder det rette, fortæller Mia Wagner til Ekstra Bladet.

- Det er flere elementer, der har været årsag til flytningen. Jeg har boet i København før og har savnet det, og samtidig har pigerne nu en alder, hvor det passer, og de er klar til det. Da de var små, var det dejligt at bo i provinsen, men nu er vi alle tre klar til at flytte til København og prøve noget nyt. Jeg har spurgt pigerne, hvad de synes om det, og det var de med på. Og deres far pendler også mellem Jylland og København, så han har det også fint med det hele, og vi er helt enige om denne beslutning, fortsætter hun.

I coronakarantæne: - Det skal lige synke ind

Godt for virksomheden

Mia slår desuden fast, at beslutningen om at flytte også bunder i, at det er det rigtige for Freeway-koncernen, som hun er administrerende direktør for.

- Vi har flere virksomheder herover, blandt andet Room Service og lejebolig.dk, og ligeledes også iværksættere, der hører til herovre. Så strategisk er det godt for os at være mere synlige. Jeg har længe gerne villet samle København med et københavner-kontor, og nu er timingen der både privat og for virksomheden, så nu slår jeg til, forklarer hun og uddyber:

- Efter jeg har lavet 'Løvens hule' er der også kommet mange nye muligheder herovre. Så nu kan jeg bedre gribe de vækstmuligheder, der er i København. Selvom det er svært at tale om vækst i denne coronaperiode.

På trods af 'Løvens hule'-profilens flytning vil Freeway-koncernen fortsætte med at have hovedkontor i Viborg.

- Jeg slipper ikke Viborg. Jeg har været vant til at have en dagligdag, hvor jeg har været ude af huset - ofte i København - to gange om ugen, og nu bliver det så bare omvendt, så jeg er i Viborg en-to gange om ugen. Der er jo mange mennesker, der driver virksomheder med flere afdelinger, så det kommer ikke til at gøre den store forskel, tænker jeg, forklarer hun.

Mia Wagner kunne tilbage i december fortælle, at hun var blevet single efter et brud med kæresten Anders, som hun havde dannet par med i fire år. Hun flyttede i den forbindelse midlertidigt hjem til sine forældre i udkanten i Viborg, hvor der var plads til både hende og de to døtre. Nu er det dog tid til at starte et nyt kapitel i København.

