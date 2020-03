'Løvens hule'-profil ude af karantæne: - Vi følte os lidt glemt

Mia Wagner fra DR-programmet fik lov til at slippe ud af coronakarantæne to dage før tid

Den 41-årige koncerndirektør i Freeway-koncernen, Mia Wagner, kunne for et par uger siden fortælle, at hun var en af dem, der var blevet sendt i to ugers coronakarantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Karantænen skulle have varet indtil onsdag denne uge, men allerede to dage før tid fik 'Løvens hule'-profilen og hendes kollega Anne dog grønt lys til at bevæge sig ud af sommerhuset nær Skive, som de ellers havde isoleret sig i.

- Vi fik lov til at komme ud af karantænen i mandags. Vi følte os faktisk en lille smule glemt i sommerhuset, idet vi var kommet i karantæne, da de meldte ud, at man skulle i karantæne, hvis bare man havde været udsat for risiko for smitte. Efterfølgende kom der jo så ny strategi, hvor folk, der havde været udsat for risiko, men var symptomfri i 48 timer, gerne måtte gå rundt på gaden, fortæller Mia Wagner til Ekstra Bladet.

- Allerede i fredags var der folk, der skrev, hvorfor vi blev siddende i karantænen, men vi ville først have lov, inden vi gik ud, selvom vi ingen symptomer havde haft. Vi fik dog først fat på de relevante myndigheder i mandags, som så kunne give os lov til at komme ud af karantænen. Det var dejligt. Det var et lille sommerhus med tynde papvægge, griner Mia.

Genforenet med døtrene

Mia Wagner er mor til to døtre på 13 og 14 år, som hun ikke har måttet se i løbet af karantænen. Selvom hun har savnet dem, slår hun dog fast, at det er gået helt fint med at være adskilt.

- Det endte med at gå fint med at undvære familien. Mine piger er heldigvis så store, så de har fuld forståelse for, hvad der foregår. Og de har haft det godt ved deres far. Når man er mor på langdistance, er det vigtigt at mærke, at alt er o.k. De behøver ikke kigge på mig hele tiden i den alder, og de har haft det godt, så på den måde er alt jo fint. Nu er de begge hos mig, så det er da også skønt at se dem igen, forklarer Mia.

- Det har egentlig været okay at være i karantæne. Jeg synes ikke, det har været så slemt. Jeg holder mig altid i gang og er god til at indrette mig. Man indstiller sig jo på situationen, og Anne (Mias kollega red.) og jeg har også haft det lidt sjovt med det. Vi har jo prøvet noget nyt, idet vi både har lavet podcast og livesendinger på Instagram. Derudover har vi arbejdet, for der har jo været masser at se til i disse corona-tider. Jeg havde ellers pakket bøger, og vi havde planer om strategi-dage, men det er det ikke blevet tid til, tilføjer hun.

