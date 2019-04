Lotte Friis skal giftes med otte år yngre mand

Sportsstjernen Lotte Friis skal giftes med kæresten, Christoffer Schnack Ringø.

Det bekræfter svømmeren på sin Instagram-profil i et sødt opslag, hvor de tog står sammen, og Lotte Friis har en ring på fingeren.

'Min for evigt', skriver hun og efterfølger den søde besked med hashtags, der fortæller, at hun har sagt ja, og at hun nok får en helt ny titel i 2020.

Christoffer Schnack Ringø er otte år yngre end Lotte Friiis.

Lotte Friis har efter svømningen fået flere jobs som vært inden for både radio og på tv.

Senest var hun vært ved Danmarks indsamlingen.