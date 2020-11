Lotte Reimar: Brug dog Trump som forsøgskanin

De første amerikanere kan muligvis allerede starte med at blive vaccineret mod coronavirus 11. december. Glimrende at teste det af ’over there’.

Må jeg venligst foreslå at starte med at bruge TRUMP som prøvekanin!

Trump lover vaccine inden 2021

December-fronten: Julemåned i sigte. Der findes kun én ting, der er værre end danske mænd med overskæg i hele ’movember’:

Danske mænd i sweater med rensdyr og julemænd på maven i december! Føj!

Foto: Shutterstock

Aktivist-fronten: Natten mellem søndag og mandag blev der spredt flere døde smågrise rundt om i København med skilte, der gjorde opmærksom på, at der dør 4000 smågrise om dagen.



Foto: Joachim Adrian/Ritzau Scanpix

Bag aktionen stod nogle aktivister, der vil tage et opgør med, at Danmark producerer 33 mio. svin, som de mener bliver mishandlet og misbrugt. Håber ikke, der er aktivister, der tager et lignende opgør i forhold til, hvor mange der dør af corona!

Økonomi-fronten: Efter en årelang forretningsstrid mellem de to tidligere partnere RIE JENSEN og CECILIE HOTHER er der nu faldet dom i sagen. Cecilie Hother har tabt sagen og skal betale sagens omkostninger på 971.895 kr.

Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Jeg ville gerne invitere Cecilie og familie juleaften for at være sikker på, at de fik råd til julemaden. Desværre må vi kun være ti personer!



Markedsførings-fronten: Influencer og blogger MASCHA VANG kom på kant med de gængse markedsføringsregler, da hun for nylig lancerede sin egen smykkekollektion.



Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix

Mascha skrev blandt andet, at hendes smykke med malakit kan hjælpe på jalousi og angst, og at hendes smykker med månesten for eksempel hjælper på ubalance i hormonsystemet og på at styrke fertilitet.

Det vil jo svare til, at jeg mener, at studenterbrød hjælper på vinterdepression. Og det mener jeg faktisk!



Udseende-fronten: NIKOLAJ COSTER-WALDAUS smukke kone, NUKÂKA, modtager racistiske beskeder og grove kommentarer om sit udseende i forbindelse med sin deltagelse i ’Vild med dans’.



Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Jeg har en fantasi om, at sådanne beskeder kommer fra danskere, der ikke just selv har udseendet med sig!

DF-fronten: KRISTIAN THULESEN DAHLS mini-me, PETER KOFOD, meldte ud i ugen, der gik, at han stiller op til DF’s hovedbestyrelse.

Foto: Jens Dresling

Foto: Peter Hove Olesen/Ritzau Scanpix

Kristian Thulesen Dahl, der i forvejen bliver åndet i nakken af, er dermed også udfordret på sit greb om hovedbestyrelsen.Mon ikke det er som hos løverne? Altid faretruende, hvis flokken overtages af unge hanløver.

