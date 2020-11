Lotte Reimar: Har Danmark tabt sutten?

Mens kampen mod corona drukner i fnidder og partipolitiske småskænderier på Christiansborg, koger de sociale medier over med hadefulde skænderier og deciderede trusler mod eksperterne. Hva’ fanden foregår der? Lotte Reimar opfordrer til sammenhold frem for slagsmål

Flere danske forskere, der har deltaget i debatten om coronavirus, har modtaget ubehagelige og truende mails.

Professor i eksperimentel virologi Allan Randrup har for eksempel oplevet alt fra at blive kaldt ’en pædofil, falsk jøde’ til decideret at blive truet med, at ’få som fortjent, når regningen skal gøres op’.

Vi er dybt afhængige af eksperternes vurderinger på komplicerede områder, når vi skal finde den bedst mulige måde at håndtere coronapandemien på.

Alligevel vælger borgere at bekrige andre borgere, der med ekspertviden forsøger at bidrage til løsninger.

På Christiansborg har vores folkevalgte nu også valgt at bruge kræfterne på at gå i infight!

Alle ressourcer bruges på at finde ud af, hvem der lyver, hvem der sagde hvad hvornår, og at kalde hinanden i samråd efter samråd, hvor man så kan sidde og kaste mudder i hovederne på hinanden.

Jamen, har hele Danmark tabt sutten?

Jeg læste engang, at det i gennemsnit koster 15.000 kroner, hver gang et folketingsmedlem stiller et enkelt samrådsspørgsmål. Gider I stoppe med at stille 10.000 spørgsmål lige nu?

Brug dog pengene og ressourcerne på mere hjælp til små virksomheder!

Det er ikke kun minkavlere, der er hårdt ramt, venner! Sørg for at få alle gennem krisen.

Forskere fra Københavns Universitet har nu færdigproduceret en vaccine mod covid-19, som er klar til afprøvning på mennesker.

De mangler flere milliarder til finansiering af det videre arbejde! Sørg nu for, at de får det.

Det virker, som om måneders frygt, usikkerhed og frustration nu har medført, at hele Danmark er gået i panik og er begyndt at slå hinanden i hovederne.

Det er, som om vi ikke længere kan holde ud, at vores vante forestilling om en grundlovssikret ret til at være frie mennesker, der kan gøre, hvad vi har lyst til, er taget fra os.

Men vi kan ikke begynde at bekrige hinanden.

Vi skal stå sammen!

Stop nu de endeløse indbyrdes diskussioner, og fokusér på at finde løsninger, tak!

Ugens kys ... ... går til den danske instruktør Susanne Bier for hendes nye tv-serie ’The Undoing’ på HBO med Nicole Kidman og Hugh Grant på rollelisten! Jeg bøjer mig i støvet!

Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix

Ugens klask ... ... går til kendisparret Remee og Mathilde, der blæser på myndighederne rejsevejledninger og fester igennem i Tyrkiet! Når hele verden lukker ned, så gælder det faktisk også jer!

Foto: Mogens Flindt

