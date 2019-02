Lotte Reimar scorer FCK-legende

Foråret er kommet tidligt til Danmark i år, og endnu tidligere til skribent og erhvervskvinde Lotte Reimar. Efter skilsmissen fra sin mand i forsommeren 2018 er hun blevet forelsket igen.

Det er den tidligere FCK-stjerne Michael Mio Nielsen, som 50-årige Reimar er faldet for - og heldigvis omvendt.

- Ja, vi er blevet kærester, bekræfter Lotte Reimar overfor Ekstra Bladet.

Forholdet mellem fodboldspilleren med en enkelt landskamp på cv'et og Ekstra Bladets klummeskribent er ikke helt nyt, men parret har valgt at holde det hemmeligt indtil nu.

- Vi har været kærester siden nytår, men har kendt hinanden i mange år, fortæller Lotte Reimar, der er forhenværende administrerende direktør for Parken Venues A/S, der er selskabet bag FC Københavns og landsholdets hjemmebane.

- Vi har været venner i 18 år, og pludselig opstod der noget nyt. Det var en overraskelse og kom meget bag på os begge, siger hun.

De gamle venner og nye kærester er endnu ikke nået til at flytte sammen. Lige nu nyder de at være forelskede og lære hinanden at kende som mere end kammerater.

Michael Mio Nielsen blev i år 2000 kåret til årets spiller i FC København, og den tidligere midtbanespiller var fra 2009 til 2015 manager for københavnerklubbens ungdomsafdeling. Den nu 54-årige FCK-legende har siden været talentchef og sportschef i Fremad Amager. I dag er han selvstændig sportsmanager.