Lotte Reimar: Tak, Helle T.!

Sidste uge postede Helle Thorning-Schmidt et foto af sig selv på Instagram, hvor hun i anledning af en julefrokost havde farvet sit hår lyserødt!

Billedet er blevet delt vidt og bredt og har fået tusindvis af likes.

Sikke et befriende foto! Tak, Helle T.!

For lad os bare være ærlige og sige, at det ikke er hver dag, at en 53-årig respekteret, fremtrædende kvinde træder lidt ud af boksen!

Kvinder i 50’erne er underlagt en masse uskrevne regler i forhold til, hvad man nu er for gammel til, og hvordan man ikke længere bør opføre sig.

Der er både regler for, hvor kort kjolen må være, og hvor langt håret bør være.

Da jeg blev 50, blev jeg belært af kvinder, der mente, at jeg måske også burde ’skrue lidt ned for mig selv’. Jeg fandt aldrig rigtig ud af, om det betød, at jeg så fremover kun burde gå i selvdødt, gråt tøj og spise blommer i madeira!

Måske fordi den eneste uskrevne regel, jeg følger, er, ’it’s five o’clock somewhere’.

Der er åbenbart en uskreven regel om, at kvinder i 50’erne ikke må være så synlige.

For mig er det helt uforståeligt! Danmark har så mange kloge, lækre, sexede, knivskarpe kvinder i 50’erne. Kvinder i deres bedste alder!

Men de anses ofte for at være for gamle til at være for eksempel tv-værter. Jeg ser heller ingen ministre! De har i det hele taget svært ved at få job. Er man midt i 50’erne, kan man i øvrigt ikke få lønsikring i en fagforening, og er man rundet 50, er det stort set umuligt at tegne en livsforsikring!

Undskyld, men lever vi i 1958?

Hvis vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, skal den der generelle aldersdiskriminering stoppe!

Kvinder i 50’erne er ikke for gamle til noget som helst!

Jeg vil se dem på tv, på forsiden af dameblade og som ministre!

De må iføre sig læderjakker, korte shorts og knaldrød læbestift. De må farve deres hår lyserødt!

Spørger du mig, er de i øvrigt genial arbejdskraft, da de hverken skal på barsel eller hente afkom i institution!

Træd ud af boksen, kvinder!

Ugens kys ... går til skønne 103-årige Lise Nørgaard, der nu hædres med livslangt tilskud fra kunstfonden. Ku’ hun ha’ fået den pris noget før? Det bliver da en kort fornøjelse!

Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

Ugens klask ... går til Geggo, der allerede har fået et klip i det kørekort, som hun netop har generhvervet. Endnu en fartforseelse og samme sted som sidst. Nogle lærer af deres fejl – andre ikke!

Foto: Janus Nielsen/TV3

