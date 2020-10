Lotte Reimar: Væk mig til foråret!

Vi har sat urene en time tilbage. Det tog i øvrigt det britiske kongehus’ personale 40 timer, fordi dronning Elizabeth ejer 1500 ure!

Men det er nu officielt vinter. Dagene er mørkere, vejret er dårligt, Corona begrænser livet, og nu skal de danske kvinder oven i hatten rende rundt og se på alle de pæne danske mænd, der i den gode sags tjeneste har det latterlige wannabe BURT REYNOLDS-movember-skæg!

Væk mig til foråret!

Bryllups-fronten: For to måneder siden friede ’Vild med dans’-stjernen JANUS NABIL BAKRAWI til sin kæreste, Kira Møller. Nu meddeler den 45-årige skuespiller, at brylluppet er aflyst.

Der er kommet ting frem, som parret ikke var helt fælles om. Hvilken serie man skal se på Netflix? Farven på sofaen? En sygelig trang til spandauer? Kan vi købe en vokal?

Foto: Andreas Haubjerg



Corona-fronten: Ny uge, nye restriktioner. Nu er der sat en grænse på 50 personer for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge under 21 år. For alle over 21 år er loftet ti personer.

Håber, reglerne giver mening inde i METTE FREDERIKSENS hoved!

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix



Dobbeltgænger-fronten: Den sidste nye konspirationsteori på Twitter er, at DONALD TRUMP nu gør brug af en Melania-dobbeltgænger. På en række nye billeder af præsidenten og førstedamen er der flere, der mener, at kvinden på billederne slet ikke er MELANIA!



Foto: Mandel Ngan/AFP

Jeg er helt enig. Kvinden på billederne smiler og ser velknaldet ud!



Dyre-fronten: En undsluppet slange fra dyrehandleren Bonnie Dyrecenter i City 2 er nu fundet død. Den har åbenbart levet i bedste velgående i krogene – blandt andet i elevatorskakten. Nå ja, og så mangler de vist nok også en edderkop!

Jeg skal lige ha’ en alvorlig snak med dyrehandleren i Lyngby Storcenter!

Foto: Steven Brown



Navne-fronten: Den schweiziske internetudbyder Twifi kører en kampagne, hvor kunder kan få gratis internet i 18 år, hvis de kalder deres barn Twifia eller Twifius.

Og nej, YouSee! Bare nej!



Veninde-fronten: I 20’erne handlede samtaler med veninder mest om, hvilke kendismænd man godt kunne tænke sig at knalde. I 30’erne handlede det om børneopdragelse, ægteskab og boligindretning.

I 40’erne kredsede samtaler mest om pensioneret sexliv og panikalder. Her i 50’erne er hovedtemaerne nu smerter i diverse led, åresprængninger og hedeture.

Foto: Ritzau Scanpix

Jamen, jeg har stadig mest lyst til at tale om, hvilke kendismænd man helst ville knalde!

