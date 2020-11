Lotte Reimar: Vanvidsdomme til vanvidsbilister!

Sidste uge skete det igen. Denne gang blev en femårig pige dræbt af en vanvidsbilist.

Pigen gik på fortovet med sin mor på Peter Bangs Vej på Frederiksberg en almindelig eftermiddag i oktober.

Den 21-årige vanvidsbilist stak af til fods, men er nu anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Politiet mistænker den sigtede for at have været påvirket. Den 21-årige mand har i øvrigt hele tre færdselsdomme bag sig – blandt andet for at have kørt for hurtigt, over for rødt og mod ensretningen.

Gang på gang hører vi om vanvidsbilister, der ofte i narko- og spirituspåvirket tilstand dræber uskyldige mennesker i trafikken.

Sidste år mistede en 35-årig politimand livet, da han blev påkørt af en bil med 117 km i timen på Langebro i København, hvor du i øvrigt kun må køre 50 km i timen! Vanvidsbilisten, en 25-årig mand, er endnu ikke dømt, da retssagen er udskudt til december pga. af corona.

For en måned siden blev en 26-årig mand af retten i Odense idømt tre års fængsel for uagtsomt manddrab på tre personer. Manden var beruset, kørte vanvittigt og stak af fra stedet.

Det er HELT ubegribeligt, at man kan få så lav straf for uagtsomt manddrab på tre mennesker.

En undersøgelse lavet af Rigsadvokaten viste sidste år, at vanvidsbilister slipper med en straf på mellem 16 måneder og tre års fængsel for trafikdrab, selvom strafferammen faktisk er helt op til otte år.

Det er simpelthen ikke i orden!

Der er ikke nok med fordømmende ord fra vores justitsminister, Nick Hækkerup, der kalder vanvidsbilisten fra Frederiksberg for ’fej og krysteragtig’, eller at vores statsminister kalder ham for en ’kujon’.

I februar lovede regeringen at stramme lovgivningen i forhold til vanvidsbilisme og eventuelt øge strafferammen i grove trafiksager. Der er INTET sket!

En bil er et livsfarligt våben, når vanvidsbilister sætter sig bag rattet.

Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder er ikke et uheld og bør straffes langt hårdere!

Stram den lov nu, tak!

Ugens klask ... ... går til Naser Khader, der i DR’s ’P1 Debat’ beskyldte Désirée Ohrbeck for at komme med fake news. Konfronteret med fakta forklarer Naser, at det blot er en talemåde, når man ikke gider at høre på folk. Since when?

Foto: Jonas Olufson

Ugens kys ... ... går til sundhedsminister Magnus Heunicke for at overtage styringen af Ishøj-borgmester Ole ’Trump’ Bjørstorp, der var klar til at stoppe med at coronateste!

Foto: Philip Davali

