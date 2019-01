'Love Island'-par flytter sammen

Det går rigtig godt for i hvert fald et af parrene fra den danske version af realityprogrammet

Der er amoriner i luften for Olivia Salo og Joakim Meskalí.

De to realitydeltagere har ikke sluppet hinanden i mere end fire dage, siden de kom hjem fra Love Island. Det fortæller de i deres første fælles youtubevideo.

Men det er ikke den eneste nyhed fra parret, der kom på en tredjeplads i årets program.

De to turtelduer skal nemlig flytte sammen, og der er ikke længe til.

- I dag har vi været ude og se på vores fremtidige lejlighed, som vi skal bo i på Sluseholmen, fortæller Joakim i videoen, mens Olivia kigger forelsket på ham.

Kæresteparret fortæller i videoen, at det allerede er første marts, de to får samme adresse.

- Det bliver fandme fedt, lyder det fra dem begge.

'Love Island'-Olivia: Kig bare på mine bryster

Det er gået stærkt for parret, der mødtes i villaen. Foto: Anthon Unger

Ingen børn i sigte

De svarer også på, hvordan de står i forhold til, om de snart skal have børn sammen.

- Der er ingen planer om børn i den nære fremtid. Det er slet ikke på tegnebrættet, lyder det fra dem begge.

Parret vil dog gerne stå ved, at de er kærester, og at deres forhold nu er helt officielt.

De to mødte hinanden i dette års danske version af Love Island. Olivia Salo havde inden Joakim kom ind haft problemer med at finde kærligheden med sin partner Rasmus, der endte med at droppe den smukke realitybabe.

Hun fandt dog det rigtige match, da Joakim kom ind i villaen, og de to har været uadskillelige siden.

Selvom det kun blev til en tredjeplads for parret, er de de eneste, der stadig sammen.

Både Jonas og Ida, der fik en andenplads, og Julie og Oliver, der vandt, er gået fra hinanden efter programmet.

Tv-par gik fra hinanden efter utroskab: Nu dater hun en pige

Se også: Kærligheden brast efter få uger: Dansk tv-par er gået fra hinanden