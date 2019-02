'Love Island'-vinder i stor satsning

Julie Melsen og Oliver Erngart var sidste års lykkelige kærlighedshistorie i tv-programmet 'Love Island', som de vandt sammen med præmien på 250.000 kroner, som de valgte at dele.

En romance der gav dem tilnavnet Juliver.

Selv om forholdet ikke holdt efter hjemkomsten til Danmark, så får navnet Juliver snart liv på ny, når Julie Melsen åbner sin nye skønhedssalon, som har fået navnet Juliver Beauty CPH.

- Jeg har valgt navnet, fordi jeg gerne vil gøre Juliver til et brand, og fordi det lyder pænt. Jeg forbinder navnet med mit største eventyr, og jeg havde ikke åbnet salonen, hvis ikke jeg havde vundet pengene i 'Love Island'. Det er dem, der har gjort det muligt at starte det her op, siger Julie Melsen til Ekstra Bladet.

Se også: Dansk realitystjerne viser ny fyr frem: Vi hygger lidt

Hun forventer at åbne salonen i Sølvgade 89 2. marts, men netop nu er der ved at blive lavet nyt gulv og sat lamper op, så åbningsdatoen afhænger af, om alt når at blive klar til det store ryk-ind.

- I morgen(torsdag, red.) får vi en spraytan-kabine op. De ansatte har jeg styr på, så vi mangler egentlig bare lige det sidste, og så kan vi begynde at putte produkter ind i butikken, forklarer den kommende salon-ejer.

Ok med Oliver

Den anden halvdel af navnet Juliver, Oliver Erngart, har det fint med, at eks-kæresten nu bruger deres brand til at promovere sin salon.

- Han synes, det er en pissefed idé, og han er med på den. I starten grinte han af mig og tænkte, jeg var tosset. Han troede ikke, jeg ville gøre det. Men nu synes han godt om det, og at det er en fed idé. Det er jo også med til, at vi beholder vores navn lidt endnu, siger Julie Melsen og understreger, at de i dag har et godt venskabeligt forhold.

Hvor Melsen dukkede i januar op på den røde løber sammen med Fie Laursens eks-kæreste Frederik Valeur. Hun fortæller, at de ikke er kærester, men ses. Foto: Mogens Flindt

Julie Melsen kommer selv til at stå i salonen som kosmetolog, og 'Love Island'-vinderen glæder sig til at komme i gang.

- Jeg er mega spændt. Jeg har tænkt over det her kæmpe projekt stort set siden, jeg kom hjem fra 'Love Island', og nu er det blevet virkelighed. Jeg kommer til at være der hver dag, så nu skal vi bare blive helt klar, siger hun.

Udover et møde med Julie Melsen i Sølvgade kan fans af 'Love Island' også se frem til endnu en sæson, der bliver filmet senere på året.