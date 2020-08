Lover: - Det er slut

Lenny Pihl hævder, at han er blevet mere voksen, og han lover derfor, at det er slut med kontroversielle reklamer

'Paradise Hotel'-vinderen Lenny Pihl har oplevet sin andel af offentlige shitstorms.

Han har blandt andet reklameret for kviklån, snus og sugardating-firmaet Todayters. Men nu skal det være slut.

Det fastslår den 34-årige realitystjerne, da Ekstra Bladet møder ham i forbindelse med optagelserne til det nye realityprogram 'Singletown'. Et program hvor par splittes op og bruger sommeren som singler for at finde ud af, om kærligheden nu også er så stærk, som de går og tror.

- Jeg skal bruge det her program til at vise, jeg også kan være en god dreng. Jeg vil vise, at jeg er blevet ældre og klogere. Folk har mest set det negative, jeg vil gerne vise, at det var mit gamle jeg, siger han.

Realitystjernen Lenny Pihl er færdig med at reklamere for kviklån og lignende. Foto: Janus Nielsen

- Hvordan har du oplevet de mange shitstorms, du har været i?

- Der har været rigtig mange shitstorms med turbolån, snus og Todayters. Det var sjov og ballade, og der skulle bare penge i kassen. Men jeg fortryder, at jeg lavede Todayters-reklamen, for der var rigtig mange mennesker, der blev stødt af det, siger Lenny Pihl.

- Hvad tænkte du på?

- Jeg så bare et pengebeløb for at smide nogle stories op, og så gør man det sgu bare. Moralen faldt hos mig et kort øjeblik, men jeg kan godt se logikken i det nu. Jeg er på den anden side nu, og jeg tænker mig mere om.

Lenny deltager i programmet sammen med sin kæreste Melina Buur. Foto: Janus Nielsen

- Så 10.000 kroner fra Todayters kan ikke friste dig, når du kommer ud herfra?

- Jeg er færdig med sugardating, turbolån og så videre. Det er et overstået kapitel, lover han.

- Hvordan vil du så tjene penge, når du kommer ud?

- Jeg har tænkt mig at få et fast arbejde. På Ekstra Bladet. Jeg går efter dit arbejde, griner han.

- Ej, jeg skal bare have styr på det hele nu.

'Singletown' får premiere på streamingtjenesten Dplay til efteråret.

