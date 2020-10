Lucas skal blive storebror: - Æggene er klar

Tidligere i år have kendis-frisøren den store sorg, at den amerikanske rugemor, der er mor til hans 14 måneder gamle søn, mistede et ufødt barn, men nu forsikrer han, at nye æg er klar til at gøre knægten til storebror

Den 57-årige kendis-frisør og alene-far Dennis Knudsen har et projekt, der i den grad ligger ham på sinde: at gøre sin 14 måneder gamle søn, Lucas, til storebror.

Tidligere i år havde Dennis Knudsen den sorg, at sønnens amerikanske ruge-mor mistede Lucas' ufødte bror eller søster.

Men trods sorgen og tabet er både mor og far klar igen til at give den 14 måneder gamle knægt endnu en mulighed for at blive storebror - med alt hvad det indebærer.

- Jeg kan sige så meget, at æggene er klar, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

Trækker i land: - Jeg har givet op

Lucas kan glæde sig til at blive storebror i fremtiden. Foto: Privat

Tidligere på året satte han sin højt beliggende vandkants-lejlighed i København til salg, fordi han er bange for, at knægtens aktiviteter kan bringe ham i fare. Men han har netop nu trukket lejligheden af markedet og søger nu på Facebook efter håndværkere, der kan sikre, at knægten ikke kommer til skade, når han som en anden Emil fra Lønneberg udforsker den store verden ude på terrassen.

- Du lyder til at være en meget glad alene-far - det er der vel næsten en bog i? Måske for sent til årets jule-salg, men så næste år?

- Det har du en pointe i - 'How to be a single daddy', griner han.