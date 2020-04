Lukas Forchhammers kæreste: Sådan får vi forholdet til at fungere

Rillo Schwartz, der er Lukas Forchhammers kæreste, fortæller om at få familielivet til at fungere skiftende mellem Danmark og udlandet

Når man danner par med forsangeren Lukas Forchhammer, er der meget, der skal tages højde for, når familielivet skal fungere.

Rillo Schwartz blev mor til parrets datter, Viola, samtidig med, at Lukas Forchhammer indtog verden med bandet, Lukas Graham. For hende har det været vigtigt at bevare roen, ligegyldigt hvor hun befinder sig. Det fortæller forsangerens højgravide kæreste, Rillo Schwartz, i et stort interview med mediet To the moon, honey.

Kun fem uger efter datteren Viola blev født, var familien på Lukas Grahams USA-turné og efterfølgende på Europa-tour. Rillo Schwartz ortæller, at det var meget intenst at blive mor og samtidig være på tour med 25 mennesker. De vendte tilbage til Danmark, da Viola var omkring syv måneder gammel, og her tog Rillo Schwartz en beslutning om, at der skulle skæres lidt ned på rejserne for hendes vedkommende.

Familielivet har i perioder, hvor Lukas har haft en booket kalender, været skiftende mellem en tredjedel i Danmark sammen, en tredjedel i udlandet sammen og den sidste tredjedel mor og datter i Danmark uden Lukas.

- Jeg har jo, rent logistikmæssigt, været ’semi single mom’ i perioder. Jeg har mine egne rutiner, når vi bare er os, og det elsker jeg også. Men at forstille sig at være helt alene om alting – jeg tager så meget hatten af for enlige forældre, siger Rillo Schwartz til mediet To the moon, honey, hvor hun også fortæller, at hun og Lukas er gode til at tackle deres konflikter aktivt ved at gå en tur eller skrive ned på et stykke papir, hvad der har såret en.

Parrets datter, Viola, går i vuggestue på Christianshavn, og Rillo Schwartz nyder at have pædagogerne som sparringspartnere, når Lukas er på farten. Det er også dem, der har anbefalet familien, at Viola er i den samme institution minimum seks uger ad gangen. Når familien befinder sig i USA, er Viola der tilknyttet en day-care i Los Angeles, hvor hun kommer tilbage til den samme stue med de samme børn. I efteråret 2019 var det fjerde gang, de boede derovre.

Rillo Schwartz har termin med parrets anden datter, Billie, senere i april.

