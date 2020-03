Lukas Graham i sorg

I et rørende opslag hylder han bedstemoderen, der gik bort lørdag morgen

Forsanger i Lukas Graham, Lukas Forchhammer, er i sorg, efter hans bedstemor lørdag morgen gik bort.

Det skriver han selv på Instagram, hvor han har lagt et billede op af sig selv, datteren Viola og bedstemoren.

Her hylder han 'Grannie Graham'.

'Grannie 'the rock' Graham gik bort i morges i sit hjem - præcis som jeg er sikker på, hun ønskede det', skriver sangstjernen.

Lukas Graham er et af de få danske bands, der har oplevet stor succes i USA. Foto: Aleksander Klug

'7 years'-sangeren fortsætter:

'En af de mest fantastiske, kloge, sjove og omsorgsfulde mennesker, jeg nogensinde har mødt. En af mine bedste venner gennem livet, og jeg finder trøst i at vide, at jeg langt fra er den eneste, som føler sådan'.

31-årige Lukas Forchhammer, der ofte har spundet sine sange omkring tabet af sin far, takker i det rørende opslag bedstemoderen for de mange snakke, gin & tonics og skønne øjeblikke de har nydt sammen efterfulgt af et knust hjerte.

Se det her.