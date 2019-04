Lukas Graham kommenterer Rasmus Paludan

'7 Years'-sangeren er som bekendt ikke bange for at blande sig i den offentlige debat, og Rasmus Paludans seneste gøren og laden med efterfølgende bål, brand og overskrifter til følge, lader han heller ikke gå ubemærket hen.

På Twitter, hvor han følges af flere end 200.000 fans, foreslår han, at man taler lidt mindre om den 'racistiske hadprædikant', der engang tog billeder af cyklister på Østerbro.

Rasmus Paludan i 2007 i færd med at tage billeder af cyklister der kører på fortovet og over for rødt. Foto: Jens Dresling

Skulle vi ikke tale lidt mindre om ham den racistiske hadprædikant der engang tog billeder af cyklister på Østerbro? — Lukas Graham (@LukasGraham) April 26, 2019

Bemærkningen om, at Paludan engang tog billeder af cyklister på Østerbro henviser til, at Rasmus Paludan - før han rettede sin opmærksomhed mod koranen - var meget optaget af at få cyklister på Østerbro i København til at overholde færdselsloven og eksempelvis ikke køre på cykel uden at holde begge hænder på styret.

Lukas Graham har trods travlhed på den internationale musikscene stadig tid til at kommentere danske samfundsforhold. Foto: Per Lange

For at sikre sig, at loven blev overholdt til punkt og prikke, fotograferede Paludan personer, der gik over for rødt, cyklede på gangstier og talte i mobiltelefon, når de cyklede. Billederne blev efterfølgende lagt på nettet.

I Politikens reportage fra 2007 fremgår det, at Paludan allerede dengang havde brug for politiets beskyttelse, da det ikke var alle, der syntes det var lige morsomt at få deres lovovertrædelser stillet til offentlig skue på internettet.

Til Politiken forklarede den dengang 25-årige Paludan sin motivation således:

- Før i tiden forsøgte jeg også bare at sige til folk, at de gjorde noget ulovligt. Når de kørte på fortovet, standsede jeg dem. Nogle få steg af cyklen, de fleste var ligeglade, og nogle blev rigtig vrede. Faktisk rigtig vrede. Så i maj oprettede jeg den her side, fordi jeg mente, det ville have en større effekt. Jeg ved godt, at halvdelen af befolkningen synes, jeg er en idiot, men jeg står ved, hvad jeg gør.

Paludan har de senere år flyttet sit fokus fra trafikforseelser til koranen. Foto: Mogens Flindt

Vil forbyde islam

Rasmus Paludans islamkritiske parti, Stram Kurs, har i skrivende stund samlet 20.981 vælgererklæringer og er nu klar til at stille op til folketingsvalget.

Vælgererklæringerne begyndte at vælte ind, da Rasmus Paludan blev angrebet på Nørrebro, efter han havde brændt koranen af.

Stram Kurs ønsker ifølge sin hjemmeside blandt andet at forbyde religionen islam, udtræde af internationale konventioner om flygtninge, udvise alle ikkevestlige personer, der har fået asyl, og udvise alle ikkevestlige personer, der ikke er statsborgere.