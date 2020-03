Lukas Graham-trommeslager udsat for grov svindel

Mark Falgren - med kunstnernavnet Lovestick - sidder netop nu med et krav fra RKI på mere end 200.000 kroner.

Pengene skylder han til to kreditkortfimaer - blandt andet Eurocard.

Problemet er blot, at han ikke selv har brugt pengene. Gælden er blevet stiftet i hans navn af en svindler, der i sommeren 2019 lejede hans lejlighed gennem Airbnb.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det kunne ende med noget som det her. Min største bekymring var, om der ville blive holdt fester i min lejlighed, men nu sidder tilbage med regninger på flere hundrede tusinde kroner, siger den tydeligt frustrerede trommeslager til Ekstra Bladet.

Mark Falgren på scenen med Lukas i baggrunden til Tinderbox-festival i Odense. Foto: Tariq Mikkel Khan

Gælden stiger

Selvom han nemt kan bevise, at han har været udsat for identitetstyveri og ikke selv har brugt pengene, har det vist sig at være særdeles svært at slippe ud af kravet fra kreditkortfirmaerne. Og mens sagen kører videre, løber der renter på beløbet, så gælden stiger dag for dag.

- Det burde være ret nemt for politiet at finde ud af, at det ikke er mig, der har optaget de her lån. Eksempelvis spillede jeg på Smukfest i Skanderborg på præcis samme tid, som svindlen er foregået. Jeg sad altså på scenen, mens mine oplysninger blev brugt på nettet, siger Mark Falgren.

Mangelfuldt baggrundstjek Til at hjælpe sig med det praktiske i forbindelse med Airbnb-udlejningen har Mark Falgren benyttet sig af et af de mange firmaer, der er specialiserede i netop dette. Firmaet lovede at lave baggrundstjek på eventuelle lejere, så man undgår folk, der tidligere har svindlet eller svinet. Før udlejningen til personen, der viste sig at være en svindler, udtrykte Falgren bekymring over, at personen ikke havde noget profilbillede og kun en ultrakort beskrivelse af sig selv. Han blev dog forsikret om, firmaet havde lavet baggrundstjek på personen, og at der derfor ikke var grund til at være bekymret. - Efterfølgende ser jeg pludselig, at to profiler skriver, at denne mand er kriminel og er i politiets søgelys, skriver Mark Falgren på Instagram og tilføjer til Ekstra Bladet, at han er overrasket over, at svindleren slap igennem nåleøjet i første omgang.

Desværre er Eurocard ikke umiddelbart indstillet på at lade den uheldige trommeslager slippe. De fastholder, at det er hans eget ansvar, at hans personlige oplysninger - såsom cpr-nummer - har været tilgængelige for svindleren.

- Jeg ved jo ikke, præcis hvordan det er sket. Måske har der ligget et gammel kontoudtog et sted i lejligheden med mit cpr-nummer, eller også har han benyttet nøglen til at åbne min postkasse, men det burde i hvert fald være nemt for politiet at finde ud af, at det ikke er mig, der har lånt pengene, siger Mark Falgren.

Magtesløs

Indtil videre har Falgren forsøgt at klare sagen selv uden advokat, men da sagen har vist sig at være mere kompliceret end først antaget, har han ændret mening.

- Jeg troede jo, at det ville være ganske nemt for politiet at klare sagen, da jeg jo kan bevise, at jeg er blevet udsat for svindel. Men jeg føler mig totalt magtesløs. Det er meget svært at komme i kontakt med politiet. Det foregår via email, og jeg kan ikke komme igennem til et rigtigt menneske, jeg kan tale med, siger Falgren, der ikke har hørt fra politiet i flere måneder.

