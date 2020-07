Lukker: Familien kommer først

Realitydronningen Linse Kessler har altid mange jern i ilden.

Senest har hun startet webshoppen Cheapshit.dk, hvor hun sælger billige varer såsom tøj, sko og smykker. Men grundet travlhed har hun været nødt til at trække stikket på projektet for en stund.

Det fortæller hun i en video på sin Instagram-profil.

– Min dejlige, nye webshop Cheapshit.dk er en kæmpe succes. Jeg er megaglad for den, og med Nillers (Linses gode ven, red.) hjælp og vores pakkeres hjælp er det jo bare blevet en succes, og jeg elsker den butik. Jeg elsker også All dogs are angles-butikken, og jeg elsker også Lenina Coleman (parfumeserie, red.), og jeg elsker at lave fjernsyn, og jeg elsker rigtig mange ting, men man kan bare ikke det hele på én gang, fortæller hun i en video på Instagram.

Glad Didde: - Jeg har fået en kæreste

I videoen fortæller Linse også, at hun derfor har været nødt til at prioritere i sine mange projekter, fordi hendes datter, Stephanie Salvarli - bedre kendt som Geggo - snart bliver mor igen. Linse vil nemlig gerne have god tid, når hun bliver mormor for anden gang.

– Cheapshit er nok den butik, der kræver allermest af mig, så jeg er nødt til at holde en ferielukning på to måneder, og nu skal I høre hvorfor. Det er simpelthen, fordi jeg skal til at være mormor. Man kan arbejde sig ihjel, og lige pludselig så glemte man al tiden med familien, så jeg har simpelthen taget en beslutning. Familie kommer først ligegyldigt hvad, siger Linse, der i øjeblikket er i gang med at optage 18. sæson af realityprogrammet 'Familien fra Bryggen'.

Linse har altid gang i mange projekter og har blandt andet for nylig startet sin egen parfumeserie. Foto: Jonas Olufson

Derfor har hun valgt at lukke sin webshop - foreløbig indtil 1. oktober.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Linse.

- Det er så ulækkert!