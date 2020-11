Lukker i: - Jeg vil ikke være en af dem

Det var en glad og storsmilende Helle Thorning-Schmidt, der fredag dukkede op til 'Vild med dans' med sin datter, Johanna, under armen.

De to er store 'Vild med dans'-fans og var kommet for at støtte Sara Bro og Morten Kjeldgaard, som Helle Thorning-Schmidt kender privat.

På den røde løber blev der dog også anledning til at tale lidt om politik, og i den forbindelse spurgte Ekstra Bladet ind til, hvad den tidligere socialdemokratiske statsminister tænker om minkskandalen, der indtil videre har kostet fødevare- fiskeri- og ligestillingsminister Mogens Jensen jobbet og sat statsminister Mette Frederiksen (S) under et voldsomt pres.

- Jeg har ikke så meget at sige om det. Jeg har jo valgt ikke at udtale mig om dansk politik, sagde hun og valgte alligevel at sætte et par ord på, hvad hun tænker om, at alle minkavlere er blevet beordret til at aflive deres mink:

- Men det er en svær situation for rigtig mange mennesker, og mest af alt har jeg faktisk tænkt på de mennesker, der har mistet deres levebrød i de her uger. Det er en meget, meget voldsom ting fra den ene dag til den anden, at et helt erhverv forsvinder fra Danmark. Jeg er meget rørt over de familier, der står helt uden noget, sagde hun videre.

Helle Thorning-Schmidt har selv takket nej til 'Vild med dans' flere gange, men er alligevel stor fan af programmet. Foto: Mogens Flindt

Gavner ikke

Ifølge Helle Thorning-Schmidt, der i dag arbejder i Facebooks tilsynsråd, er det meget bevidst, at hun ikke har udtalt sig meget om politik, siden hun stoppede som statsminister i 2016.

- Jeg har næsten ikke udtalt mig om dansk politik siden 2015, så det er meget bevidst, sagde hun og fortalte mere om hvorfor:

- Det er fordi, der er så mange tidligere formænd og statsministre, som - dengang jeg var statsminister - havde så mange ting, de ville sige om, hvordan jeg skulle gøre tingene og gode råd til mig, og jeg har aldrig følt, at det var hjælpsomt. Faktisk tværtimod. Og derfor gider jeg ikke være en af dem, der sidder på bagsædet og giver gode råd til Mette (Frederiksen, red).

