Lukker totalt ned: - Jeg har ingen kommentarer

Mikkel Kessler er ikke meget for at tale om sin kommende retssag

Fredag aften var bokseren Mikkel Kessler lutter smil. Han gik nemlig videre til næste uges udgave af 'Vild med dans', hvor han i år danser sammen med Mille Funk.

Men sideløbende med at han træner intensivt til 'Vild med dans', kan han også snart se frem til en tur i retten, fordi han har kørt for stærkt.

Den forestående retssag havde Kessler dog ikke meget lyst til at tale om fredag aften.

- Det har jeg ingen kommentarer til i aften, lød det kortfattede svar.

- Det har jeg ikke lyst til at tale om, fortsatte han.

Anderledes snaksalig var han dog, da det kom til sin dans med Mille.

- Vi er mega glade og lettede, for man ved jo aldrig. Nu er vi kommet godt i gang. Det har været hårdt at træne op til, men jeg synes, det gik rigtig godt.

Mikkel Kessler og Mille Funk gik sikkert videre til næste uge i 'Vild med dans' efter deres vals. Foto: Mogens Flindt

Mikkel er tiltalt for at have kørt 144 kilometer i timen på Køge Bugt Motorvejen, hvor der på strækningen er en grænse på 110 kilometer i timen.

Myndighederne har ifølge Se og Hør, der har fået indsigt i bødeforlæget, krævet 3000 kroner for forseelsen, men ifølge ugebladet har 40-årige Kessler ikke betalt bøden, og derfor skal han snart stå skoleret i retten i Roskilde.

Kesslers manager Allan Back har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at han hverken kan be- eller afkræfte, hvorvidt Kessler skal i retten.

'Nej, desværre ikke', skrev han i en sms.