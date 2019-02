'Luksusfælden': Betalte ikke regninger i seks år

Det var drømmen om et roligt familieliv, der fyldte hos det sønderjyske par Lars og Vibeke, da de mødte hinanden for 12 år siden. De giftede sig, købte en grund i Haderslev og byggede deres helt eget hus.

Men der gik ikke længe, før virkeligheden bankede på døren og satte en stopper for den romantiske idyl.

Parrets økonomi haltede og huset kom på tvangsauktion.

Ifølge Lars fordi parret havde en enkeltstående regning på 20.000 kroner, som de ikke kunne betale, og som forsyningsselskabet var urimeligt uvillige til at finde en afdragsordning på.

- Inden huset gik på tvang, havde vi simpelthen mistet overblikket over vores økonomi, fortæller 46-årige Vibeke i aftenens afsnit af TV3-programmet 'Luksusfælden'.

Det var ikke kun huset, som gled ud mellem hænderne på parret. I tak med deres tiltagende dårlige økonomi begyndte forholdet også at skrante.

- Der skulle ikke ret meget til, før vi begyndte at skændes, så vi var godt brugte, siger 50-årige Lars i programmet.

Jeg lyver ikke

Selvom Lars er overbevist om, at tvangsauktionen skyldtes en enkelt, men stor regning, ser 'Luksusfælden's eksperter Carsten Linnemann og Gustav Juul anderledes på situationen. En finkæmning af parrets økonomi viser, at det var betydeligt mere end en enkelt regning, der sendte parret på gaden.

Parret havde ikke betalt deres regninger i seks år, da huset blev begæret på tvangsauktion.

Men det vil Lars ikke vedkende sig. Han føler sig beskyldt for at lyve. En anklage, som han ikke vil have på sig.

- Når jeg fastholder, at jeg skylder 20.000 kroner, og de bliver ved med at sige, at jeg skylder 110.000 kroner, så står de jo indirekte og siger, at jeg lyver. Jeg lyver ikke. Så det pisser mig bare af, lyder det fra Lars i programmet.

Bølgerne går højt, og selv Lars' egen kone melder sig ind i kampen og prøver at få Lars' øjne op for, hvad eksperterne siger.

- Prøv lige at stoppe! Du er da nødt til at lytte til det, han siger. Han (eksperten, red.) prøver bare at guide dig på vej, så du får en forståelse af, hvad han siger, afbryder hun ophidset.

Men det er ikke kun Lars, der har svært ved at holde rede på sine regninger og sin økonomi. Også Vibeke har haft et kæmpe forbrug. Hun har de seneste år hverken betalt licens eller børnebidrag. Generelt tegner der sig et billede af, at parret har et sløset forhold til det at betale regninger.

Ultimatum

Parret har boet hver for sig i nogle år, men har netop besluttet sig for at flytte sammen igen.

Derfor har de lejet et stort hus, der både kræver et massivt indskud og en høj husleje på 14.800. Samtidig har de stadig deres gamle lejligheder, som de skal betale husleje for. De næste seks måneder kan parret derfor have boligudgifter hver måned på 30.000.

Hvis de skal få økonomien på plads, kan eksperterne på ingen måde forsvare, at Lars og Vibeke bliver boende i deres nye hus.

Derfor sætter de et ultimatum for parret. De skal droppe planerne om at flytte ind i det nye dyre hus og til gengæld erstatte det af en ny fælles fremtid i en mindre og billigere lejlighed. Hvis ikke de vil det, kan eksperterne ikke hjælpe dem mere.

Men mon det lykkes eksperterne at trænge igennem til parret, eller vælger de at fortsætte deres luksusliv?

'Luksusfælden' i aften på TV3 kl. 20.