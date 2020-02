'Luksusfælden'-ekspert dybt bekymret over vilde lån: Minder om rockerne

'Luksusfælden' er tirsdag aften tilbage med en ny sæson, hvor eksperterne igen skal forsøge at hjælpe økonomisk trængte danskere med at komme ud af gældshullet.

Mette Reissmann er klar til endnu en omgang i spidsen for TV3-programmet, og her får hun - og hendes med-eksperter - lov til at opleve lidt af hvert. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg tror sjældent, vi har set så mange familier og personer, der lyver og holder mange hemmeligheder for hinanden. Der er mange ting, der ikke kommer op til overfladen, siger 'Luksusfælden'-eksperten omkring den kommende sæson.

Hun fortæller også, at eksperterne flere gange i sæsonen oplevede personer, der snakkede grimt til hinanden eller bagtalte andre.

- Det kom lidt bag på mig. Vi har jo alle vores grænser for, hvornår noget er for meget, og min er i hvert fald nået mange gange i denne sæson, lyder det fra hende.

Se også: TV2-ekspert revser 'fordummende fjernsyn'

'Dybt bekymret'

Mens faste seere af 'Luksusfælden' formentlig kender alt til kviklån, og hvordan den slags lån kan smadre ens økonomi, så skal seerne til at vænne sig til en ny type lån i denne sæson.

- Der er også en ting, som vi ikke har set før, og som jeg er meget bekymret for, og det er det fænomen, at man kan låne mellem hinanden privat på Facebook. Alle kender kviklån og synes, at det er noget lort, men folk skal også til at lære om Facebook-lån. Det er endnu farligere, siger hun og uddyber:

- Hvis man synes, at kviklån er en stang dynamit, så er det her en atombombe, man kan smide ind i folks privatøkonomi. Det er jo et ureguleret marked, og der er ingen regler, der hjælper dig, og der er ingen krav om, hvad du skal oplyse om renter og omkostninger.

Går fuldstændig knaldeamok: - Jeg blev virkelig ked af det

Derfor kan det også gå meget galt, når man begiver sig ud i at låne penge gennem grupper på Facebook, og det får seerne at se i løbet af sæsonen.

- Seerne kommer til at opleve, at en af de personer, der har benyttet sig af de lån, bliver udsat for nogle inddrivelsesmetoder, som minder lidt om det, vi så i 90’erne med rockerne, hvis personen ikke betaler tilbage til tiden.

- Man bliver kaldt til det, man kalder kaffemøder, men før det kaffemøde finder sted, er man som debitor blevet truet med, at ens familie og venner på Facebook får at vide, at man er sådan en, der ikke betaler penge tilbage. Og hvis der er noget, vi ved, så er det, at skyld og skam er en meget stærk drivkraft i forhold til det her, siger hun.

Det tidligere folketingsmedlem mener, at det er noget, som politikerne bør kigge nærmere på.

- Jeg er dybt bekymret over denne slags lån, og jeg synes, det er noget, man politisk skal holde et vågent øje med og finde ud af, hvad man kan gøre med.

Se også: Lagt for had efter ufattelig tragedie: - Det chokerer mig virkelig

For selvom 'Luksusfælden' gentagne gange har advaret mod dyre løn med høje renter, så fortsætter folk med at optage dem.

- Der er mange mennesker, der ikke forstår, at når banken siger nej, så er det, fordi de mener det. Så er det ikke, fordi man skal gå et andet sted hen. Det har mange mennesker svært ved at forstå. Der er jo en grund til det.

- Det er jo ikke, fordi banken har noget personligt mod dig. Det er jo, fordi det nok ikke er så fornuftigt økonomisk, hvis man låner flere penge. Men alligevel går man ud andre steder - det kan være på grund af desperation, eller fordi man har den holdning, at man bare vil have de ting, man nu vil have, siger Mette Reissmann.

Du kan se 'Luksusfælden' hver tirsdag klokken 20:00 på TV3 og Viaplay.

Se også: Bekræfter: Nu er hun kæreste med dansk millionær