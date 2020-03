'Luksusfælden'-eksperten: Dét bruger jeg for mange penge på

Når Kenneth Hansen og resten af eksperterne i 'Luksusfælden' står foran deltagerne i TV3-programmet og rådgiver dem om økonomi, kan de nemt komme til at ligne supermennesker, som altid har haft styr på økonomien.

Tidligere har Mette Reissmann gjort det klart over for Ekstra Bladet, at det ikke er tilfældet for hende, selvom hun i dag selvfølgelig har styr på det.

Kenneth Hansen fortæller til Ekstra Bladet, at han generelt altid har haft styr på økonomien. Det betyder dog ikke, at han lever skrabet.

Han bruger også penge på luksusting, og han skal ikke tænke længe, da han bliver spurgt, hvad han selv bruger for mange penge på.

- God mad og god vin, griner han og fortsætter:

- Jeg synes, det er fantastisk. Der er jo ikke noget galt i at bruge penge, hvis det er ens egne. Det skal ingen bestemme over. Det blander vi os jo heller ikke i i 'Luksusfælden'. Vi blander os kun i, hvordan de bruger deres penge, hvis det er på bekostning af andre - i det tilfælde deres kreditorer. Det er jo dér, problemet ligger.

- Hvis du har betalt alle dine regninger og kreditorer og alligevel har brugt 20.000 kroner om måneden på tøj det seneste år, så kan jeg da godt synes, at det er lidt dumt, men det kan jeg jo ikke blande mig i. Det samme gælder, hvis jeg har brugt 10.000 kroner om måneden på at spise på gode restauranter. Folk kan da godt synes, at jeg er helt skudt i låget. Men det er mine penge, og så længe jeg overholder alt det andet, så er det jo fint.

Se også: Dansk tv-kendis efter skilsmissen: Flyttet sammen med ny kæreste

Hader krævermentalitet

Kenneth Hansen fortæller, at han aldrig selv har stået et sted i sit liv, hvor han kæmpede med uoverskuelig gæld. Men han har heller ikke altid haft mange penge på kontoen.

Så må man prioritere, og det er noget af det, han forsøger at gøre klart for deltagerne i 'Luksusfælden'.

- Da jeg var studerende, var der sgu ikke mange penge at gøre godt med. Men jeg står helt af på den der krævermentalitet, og folk der mener, at de har ret til alt muligt. Du har ikke ret til noget. Du kan bygge noget op og tjene dine egne penge, og så kan du gøre med dem, hvad du har lyst til, siger han og fortsætter:

- Men du er jo nødt til at indrette økonomien efter, hvad du har, og hvis du kun er studerende, så kan du nok heller ikke forvente, at du kan købe det dyreste tøj og sko, spise på de fineste restauranter, tage ud at rejse eller bo i centrum af København. Så må du sgu bo i Glostrup eller noget og have 20 kilometer til din uddannelse.

Se også: Raser efter 'Luksusfælden': - Arrogant!

Det er dog ikke altid lige nemt at trænge igennem til deltagerne.

- Det forstår de unge mennesker, vi har med at gøre i programmet, ikke altid. Så siger de: 'Jamen, det kan mine forældre jo.' Og ja, det kan de sikkert, men de har også været på arbejdsmarkedet i 40 år, så det er klart, at de har bygget en masse ting op. Man er jo nødt til at starte et sted.

- Jeg kunne da også godt tænke mig at bo i en strandvejsvilla til 50 mio. kroner, men det har jeg ikke økonomien til. Og så må jeg jo indrette økonomien til, hvor jeg kan bo, slår han fast.

Du kan se 'Luksusfælden' tirsdag klokken 20:00 på TV3 og Viaplay.

Fyret efter 'Luksusfælden': Sådan går det Dannie i dag