'Luksusfælden'-eksperter fik nok: Forlod par med milliongæld

Trods milliongæld valgte ægteparret Lars og Vibeke at trodse eksperternes råd - i dag er de endnu ikke begyndt at betale af på lånet

En gæld på godt to millioner kroner og ubetalte regninger til mere end 15 kreditorer var, hvad ægteparret Lars og Vibeke blev konfronteret med, da de deltog i aftenens udgave af 'Luksusfælden'.

Eksperterne så rødt.

Parret skulle ændre på deres vaner lige nu og her, hvis de skulle rette op på den massive gæld, de havde udviklet igennem de seneste 12 år.

Men Lars og Vibeke ville ikke tage imod eksperternes råd. Faktisk var de så uenige, at eksperterne måtte droppe at hjælpe dem. Dermed endte aftenens program ikke med den lykkelige slutning, som det ofte gør.

Og det var særligt ét afgørende spørgsmål, som gjorde udfaldet. Eksperterne ville have, at parret skulle droppe at flytte ind i et nyt luksushus, da de mente, at udgifterne ville være alt for høje i forhold til parrets økonomi.

Parret var uenige. De ville flytte ind i det nye hus, koste hvad det ville. Det ville eksperterne i programmet ikke finde sig i, og de måtte derfor afslutte deres samarbejde.

Se også: 'Luksusfælden': Betalte ikke regninger i seks år

Bor stadig i luksushus

Tre måneder efter udsendelsen blev optaget, bor Lars og Vibeke stadig i det nye luksushus og er endnu ikke begyndt at afdrage på deres milliongæld.

- Vi havde besluttet os for, at det var her, vi ville bo. Vi havde talt om det inden, og vi følte flere gange igennem programmet, at de (eksperterne, red.) fremviste falske beviser. Ja, jeg følte mig sgu røvrendt, siger 51-årige Lars til Ekstra Bladet.

Igennem programmet fremgik det tydeligt, at Lars mente, at eksperternes vurdering af deres økonomi var forkert, og at de dermed anklagede ham for at lyve.

- Jeg har det rigtig dårligt med, at de får det til at fremstå som om, at jeg lyver. Jeg blev både ked af det og gal, men det er ikke mig, der lyver. Det tager på mig psykisk, at jeg skulle blive ved med at bevise, at det, de sagde, var løgn, og at jeg havde ret.

Jan Swyrtz: Lav et budget i god tid

Fortryder deltagelse

I dag er han også helt sikker på, at det var en fejl at deltage i TV3-programmet.

- Hvis jeg kunne gøre det om, så ville jeg ikke være med i programmet. Vi fik ikke noget ud af det overhovedet. Ingenting. Vi fik ingen hjælp, vi fik ikke noget, vi fik ingenting, fortæller han.

Trods Lars' utilfredshed med eksperternes vurdering af parrets økonomiske situation ændrer det ikke på, at Lars og Vibeke endnu ikke har betalt en krone af på den gæld, de har opbygget.

- Hvordan vil I betale jeres gæld af i dag, nu hvor I har valgt at blive i det nye hus?

- Hvordan vi vil betale den af lige nu? Vi afbetaler ikke noget gæld lige nu.

- Hvornår har I tænkt jer at begynde at betale af på gælden?

- Altså nu skal du tænke på, at det er under tre måneder siden, at vi flyttede ind i huset her, og vi har haft dobbelt husleje, og vi har haft indskud, som svarer til fire måneders husleje. Så det har vi brugt pengene. Men altså, det er kun halvanden måned siden, at vi fik at vide af 'Luksusfælden', hvem det var, vi skyldte penge. Vi havde ikke noget økonomisk overblik før det. Vi vidste det simpelthen ikke.

- Men nu ved I det, hvornår vil I så begynde at betale af?

- Jamen det begynder vi på nu her i marts-april måned. Der vil vi betale de 7000 kroner, som vi sparer ved at bo sammen i det her hus, lyder det fra Lars.