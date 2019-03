Luksusfælden: Køber koncertbilletter og fotoudstyr for konens barselsdagpenge

Da Maria som 17-årig mødte den 16 år ældre fotograf Eik, troede hun, at hun faldt for en succesfuld mand, der havde styr på tilværelsen og ikke mindst sin økonomi. Men virkeligheden skulle vise sig at være helt anderledes.

I dag blot to år efter, at Eik og Maria mødte hinanden, er parret blevet gift og har fået en søn, som er fem måneder. Men Eik er samtidig blevet arbejdsløs, og hans fotovirksomhed er gået neden om og hjem.

Parret lever derfor kun af Marias barselsdagpenge, og selvom parrets indtægt reelt set kun har været på godt 15.000 kroner de sidste seks måneder, er det ikke noget, som særligt Eik efterlever.

Trods flere forsøg fra Maria på at råbe Eik op, er det endnu ikke lykkedes. Bare i den sidste tid har Eik blandt andet optaget et lån på 33.000 kroner for at købe nyt fotoudstyr, og kun en uge inden, eksperterne skulle besøge parret, valgte Eik at bruge 1200 kroner på koncertbilletter.

- Det gør mig rigtig ked af det, at han ikke gør det, som jeg vil have. Psykisk tror jeg ikke, at jeg kan klare det ret meget længere, fortæller 19-årige Maria i programmet.

Maria mødte Eik, da han skulle tage nogle billeder af hende. Foto: TV3

Gider ikke betale børnebidrag

Trods den meget lave indkomst, har parret to biler, to hunde og fotoudstyr for 80.000 kroner. Derudover har Eik to børn fra to tidligere forhold, som han i 12 år har valgt ikke at betale børnebidrag til.

- Jeg har ikke råd til at betale det. Så havde jeg ikke råd til at overleve, lyder det fra Eik, da eksperterne konfronterer ham med, hvorfor han ikke har betalt.

Derudover mener Eik selv at have et andet godt argument for, hvorfor han endnu ikke er begyndt at betale til børnene.

- Jeg har ikke insisteret på, at jeg skulle have børn med de to (mødrene red.). Det var noget, som de kom og sagde til mig efter fem måneder, hvor de ikke kunne få en abort. Så de kom og prikkede mig på skulderen og sagde, 'Du skal være far' - og jeg siger, 'Det har jeg ikke haft lyst til'. Jeg har ikke haft noget valg, lyder det fra 35-årige Eik til eksperterne.

- Så du synes ikke, at det er fair, at du skal betale det her børnebidrag?, spørger ekspert Carsten Linnemann.

- Nej, jeg føler, at jeg er blevet snydt og bedraget ind i det her, svarer Eik.

Skylder næsten en million

Snydt eller ej, i dag har Eik en gæld på 360.000 kroner til staten, som har lagt ud for hans børnebidrag.

Og det tal kommer bag på hustruen, Maria, som troede, at gælden var væsentlig lavere. Men børnebidrags-gælden er kun toppen af isbjerget.

Sammenlagt skylder parret 953.000 kroner, hvoraf kun 50.000 er gæld, som Maria har stiftet.

Da eksperterne gennemgår parrets økonomi, bliver det endnu mere tydeligt, hvor uansvarligt parret har levet.

Trods lav indtægt bruger parret 9.400 kroner hver måned på fornøjelser. Foto: TV3

Indkomsten er kun godt 15.000 kroner, men alligevel bruger parret 9.400 kroner hver eneste måned på diverse, som dækker over ferier, fotoudstyr, fornøjelser og tøj. Når man lægger det sammen med, at parret derudover bruger mere end 10.000 kroner på husleje og knap 5000 kroner på mad, ender de hver måned med at have et kolossalt overforbrug og ingen afvikling på gælden, der vokser støt hver måned.

- Lige siden, vi har mødt jer, har vi skullet høre på, at I ikke havde råd. Helt ærligt, hvad bilder I jer ind?, lyder det hårdt fra eksperten Carsten Linnemann til parret.

19-årige Maria er heller ikke helt tilfreds.

- Jeg har ikke lyst til at gå fra ham, men bliver det ved på denne her måde, så kan jeg ikke holde til det, siger hun i programmet.

Lykkes det eksperterne at råbe Eik op og få ham til at indse, at han sætter både sit forhold og sit hjem i fare, så længe han nægter at lytte til fornuft, eller vælger han at køre sololøb som hidtil?

'Luksusfælden' kan ses i aften 20.00 på TV3.