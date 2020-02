'Luksusfælden'-vært afslører stor nyhed: - Jeg skal giftes

'Luksusfælden'-eksperten Mette Reissmann fik for et par måneder siden en ring på fingeren, da kæresten, Nils Rømer, gik på knæ for hende.

Parret har til sommer kendt hinanden i 14 år, og om et års tid kan de også kalde sig for mand og kone. Det fortæller 56-årige Mette Reissmann til Ekstra Bladet.

- Nils friede nytårsaften i Berlin, jubler den lykkelige tv-ekspert og fortsætter med at fortælle om frieriet:

- Det foregik på en natklub i Berlin et par minutter over midnat, hvor vi festede med en masse venner. Jeg var meget overrasket og meget glad. Jeg har villet giftes længe, og endelig skete det, fortæller hun.

De første mange år af parrets forhold boede de hver for sig, og for to år siden fortalte Mette Reissmann i et interview med Femina, at Nils netop var flyttet ind i samme opgang som hende.

– Vi har hver sin lejlighed. 57 trin skiller os. Nils har tre sønner, hvoraf den ene er hjemmeboende, og jeg tror ganske enkelt ikke, at vi var blevet sammen, hvis vi var flyttet ind i en sammenbragt familie på hverdagsplan. Men vi sover sammen hver nat enten hos mig eller ham. Jeg ved ikke, om vi på et tidspunkt flytter sammen, men lige nu fungerer det suverænt. Jeg kan gå op og ned fra første til fjerde i morgenkåbe og stadig have mit eget 'space', sagde hun til mediet.

Mette Reissmann og Nils Rømer startede 2020 med at blive forlovet. Foto: Privat

Borgerlig vielse og uformel fest

For halvandet år siden valgte parret dog alligevel at flytte sammen og få fælles adresse, og her kan de sidde og planlægge bryllup i de kommende måneder.

Mette Reissmann fortæller, at brylluppet kommer til at foregå om et års tid. Og det er formentlig ikke noget, der kommer til at smadre privatbudgettet for 'Luksusfælden'-eksperten og kæresten.

- Det bliver ikke kirkebryllup, men borgerligt - nok på Københavns Rådhus med en partifælle, der vier os. Og uformel fest bagefter med band og bar, lyder det fra hende.

Mette Reissmann har tidligere været gift og har en voksen søn fra sit første ægteskab, der sluttede i 1993.