Luksusmægler fra tv: Har privat sikkerhedsvagt

Tine Hagemeister er kendt for at sælge boliger i millionklassen til de rige og berømte, og hun sparer heller ikke på noget, når hun skal finde et hjem til sig selv

I aften har TV2 Zulu premiere på det nye realityprogram 'Nøglen til succes', hvor man følger 12 håbefulde danskere, der er draget til Marbella i Spanien for at vinde en stilling hos den eksklusive ejendomsmægler Tine Hagemeister.

Hun er pæredansk, men har tilbragt det meste af sit voksne liv udenfor andedammen, hvor hun sælger og udlejer luksusvillaer i de absolut højeste prisklasser.

Der bliver rift om det eftertragtede job, når kampen går løs i aften på TV2 Zulu. Foto: Henrik Ohsten/TV2

Når det kommer til sin egen bolig, kan hun da heller ikke helt slippe mægler-genet.

- Fordi jeg altid har forretning på hjernen, gør jeg altid det, at jeg bor i noget, jeg har for øje at sælge igen, forklarer Tine Hagemeister.

Ejendommene beholder hun i en kortere årrække, mens hun gør dem klar til videresalg.

- Ligesom jeg broderer puder og gulvtæpper, så slapper jeg også af med at istandsætte boliger, fortæller Tine Hagemeister.

- Jeg vil sige, det er en hobby. Jeg elsker at gøre det, selvom det er et stort arbejde.

Hun mener desuden, at det er et sundt signal at sende til sine kunder, at man selv tør investere tungt i mursten.

Altid dansker

Selvom hun har tilbragt størstedelen af sit liv i England og Spanien, har fædrelandet stadigvæk en helt speciel plads i Tine Hagemeisters hjem.

- Jeg er født og opvokset i Danmark, så selvfølgelig har jeg en skandinavisk stil, men jeg har blandet noget London med ind i det på grund af de mange år, jeg har boet i byen, fortæller hun.

- Hvis man kommer ind, hvor jeg bor, vil jeg tro, at man kan mærke, jeg er dansk.

Sådan bor hun Når Tine Hagemeister hjælper andre med at finde en drømmeboligen, er det ofte i multimillionklassen, og når hun selv skal have tag over hovedet, er der heller ingen smalle steder. Hun har fem punkter, som hun altid overvejer, når hun skal investere i et muligt nyt hjem: 1. Location, location, location

- Det drejer sig primært om, hvor ejendommen ligger. De tre vigtigste ting er location, location, location. 2. Adgang til golfbane

- Jeg bor ud til en golfbane, som jeg er medlem af. Jeg har garage ud til golfbanen, så jeg kan kører ud med min buggy (golfvogn, red.) og op i klubben. 3. Frit udsyn

- Jeg skal ikke have nogen boende foran mig, så jeg har en god udsigt. 4. Sikkerhed

- Der, hvor jeg bor, har jeg 24 timers security guard (sikkerhedsvagt, red.), så det er en form for lukket område. 5. Tilladelser

- Så er det selvfølgelig vigtigt, hvad man kan få lov til at bygge på den grund, man køber. Man kan jo ikke lade være at tænke lidt forretning. Vis mere Luk

'Nøglen til succes' ruller over skærmen i aften klokken 21.00 på TV2 Zulu.