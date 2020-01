Lummer TV2-vært: Fejrer på hotelværelset

På tirsdag er det præcis et år siden, at tv-værten Michèle Bellaiche, 47, og kæresten Mads fandt sammen, og det skal fejres på et lille hotelværelse i Odder.

Det kunne en veloplagt Bellaiche fortælle den fremmødte presse, da hun dukkede op ved TV Prisen 2020 lørdag aften.

- Det går rigtig godt. Det går sindssygt godt, forklarede hun om forholdet.

For tiden ser hun en hulens masse film i biografen for at forberede sig til Oscars 9. februar, som hun dækker for TV2 for fjerde gang. Hun tager dog en lille pause i starten af næste uge, hvor hun skal afholde et foredrag, som samtidig dikterer, hvordan årsdagen skal fejres.

- Årsdagen er på tirsdag, og der skal jeg til Odder og holde foredrag, han har allernådigst sagt ja til at køre mig, og så overnatter vi på et lille hotel i Odder, hvor vi fejrer vores etårsdag, sagde hun og understregede, at film er hendes store interesse.

- Så skal der måske ses lidt Netflix?

- Ja, haha – eller noget andet, sagde hun med et glimt i øjet.

Her et år inde i forholdet har parret ingen planer om at flytte sammen.

- Vi er ikke flyttet sammen, og det skal vi ikke så længe, vi har børn, der bor hjemme, slog hun fast.