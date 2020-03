Lund Madsen giver op

Det var en harmdirrende Anders Lund Madsen, der i januar kunne fortælle Ekstra Bladet, at hans bil var blevet beskadiget på mærkværdig vis, så et omvendt V var ridset ind i lakken.

Han brugte sine sociale medier til at efterlyse gerningspersonen.

'Nogen har tabt et pengeskab på min bil i går på Olufsvej lige bag Trianglen i København. Eller et halvt stillads. Eller måske det er nogens Tyrannosaurus Rex, som bare er ude af kontrol', skrev han i opslaget.

Her efterlyste han også den eller de personer, der havde forvoldt skaden på bilen.

'Jeg er egentlig ligeglad, men vedkommende glemte at efterlade en seddel, og nu giver jeg hermed ham, hende eller hen et døgn til at melde sig her, og så ordner vi det som gentlemen, og verden vil gå videre. Men ellers ... ellers bliver jeg sateme sur. Og jeg tror seriøst ikke verden er klar til, at jeg bliver sur', skrev han videre.

Over for Ekstra Bladet forsikrede tv-personligheden, at han var oprigtigt vred, og at han havde tænkt sig at forfølge sagen. Samtidig betegnede han gerningen som 'vanvittigt fejt'.

Men her halvanden måneds tid senere har han kastet håndklædet i ringen.

- Ingen har meldt sig. Jeg er stadig oprevet, men jeg kan jo ikke mistænkeliggøre et helt folk. Jeg kan stadig ikke gennemskue, hvordan man laver sådan en skade. Den er meget mystisk og helt V-formet. Jeg tror, det kommer fra et stillads, men stilladsfirmaer skal jeg ikke lægge mig ud med, siger han.

Her ses skaden på Anders Lund Madsens bil. Privatfoto

Bilen er nu repareret.

- Der er en selvrisiko, som jeg har måttet betale, sådan er det. Det er ikke nogen succeshistorie, sukker han og runder af:

- På et eller andet tidspunkt må man sige, at jeg ikke kan stirre og mistænkeliggøre alle, men det gør jeg så alligevel.

Anders Lund Madsen kan snart opleves på skærmen igen. Han er nemlig en del af castet, når 'Over Atlanten' vises på Kanal 5 og streamingtjenesten Dplay.