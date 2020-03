Lund Madsen: Min drøm er gået i opfyldelse

Tv-personligheden har altid drømt om at se Mælkevejen. Det skete på turen fra Lanzarote til Saint Martin

Anders Lund Madsen var klar i spyttet, før han drog ud på de omkring 6000 kilometers sejlads fra Lanzarote til Saint Martin i Caribien i tv-programmet 'Over Atlanten'.

I et interview med Ritzau sagde han:

- Jeg vil helt vildt gerne se, hvordan Mælkevejen ser ud, når der ikke er lysforurening overalt. Jeg har et håb om, at man kan se den. Det har jeg drømt om så længe, jeg kan huske.

Kendiskok ti dage i 'helvede'

Da Ekstra Bladet møder tv-personligheden forud for programmet, der har premiere 22. marts, fortæller han, at missionen lykkedes.

- Ja, og tak fordi du spørger. Den så jeg allerede første aften, fordi der var nymåne, og jeg havde heldigvis nattevagt. Jeg havde ikke forventet at se det så hurtigt. Det var sådan set målet med turen. Det var fantastisk, jeg troede lidt, det var et foto-fix, siger Anders Lund Madsen.

Den romantiserende forestilling, han havde i hovedet, gik dog ikke helt som planlagt.

- Der var lidt malurt i bægret i den forstand, at man ikke kunne slukke lanternerne ombord, og der er faktisk ret meget lys i sådan en lanterne, når der ikke er andet. Så kunne man afskærme, men jeg så Mælkevejen, og den er fandefløjteme flot. Jeg vil sige, at den holdt, hvad den lovede, siger han og fortsætter om lanternerne:

- Jeg havde lyst til at kaste et håndklæde henover, men det måtte jeg ikke. Sådan er det.

Planet af Mælkevejsgalaksen er synligt fra jorden som et bånd af lys på nattehimlen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er hurtigt at nå sit mål allerede på første nat?

- Ja, i en vis forstand var det en udfordring, at jeg allerede så tidligt nåede det, for man kunne ikke sige 'det var det', man skulle jo gennemføre turen.

Afslører: Ville stikke af fra tv-program

For Anders Lund Madsen handlede den 6000 kilometer lange tur blandt andet om at opleve nye sider af verden og studere himlen i nattens mulm og mørke. Og det kom bag på ham, at de professionelle sejlere, der akkompagnerer de kendte danskere, slet ikke var interesseret i sådanne ting.

- Det overraskede mig, at de slet ikke er interesseret i sådan noget, når de sejler. Det fylder jo meget, og om natten er der jo ikke andet, men de professionelle sejlere var fuldstændigt uinteresserede i det. Det var 'hvornår står månen op, og hvornår går den ned' - 'det ved vi ikke'. Det hippieagtige 'se planeterne' kunne de ikke hidse sig op over, smågriner han.

Mælkevejen indeholder milliarder af stjerner, og alle de stjerner, vi kan se fra jorden på himlen, hører til i Mælkevejen. Fra jorden ses det som et lysende mælkehvidt bånd af stjerner. Foto: Shutterstock

Deltagerne i årets sæson af udover Anders Lund Madsen; musiker Wafande, diamantdronning Katerina Pitzner, kok Jesper Vollmer, YouTuber Julia Sofia Aastrup og kunstner Kristian von Hornstleth.

Se også: Lund Madsen giver op

De fik stillet en skøn båd til rådighed med absolut minimum komfort.

- Det er en fantastisk båd at sejle på. Nu har jeg ikke rigtig noget at sammenligne med, men den er virkelig hurtig. Den er grim ad helvedes til, det er en gammel 90'er-båd, som er lidt slidt. Og så er der ingen komfort ad nogen som helst art. Der er ingen steder, man kan sidde, jeg har, og det har jeg altså aldrig prøvet før, slidt huller i bukserne af at sidde ned, slutter han.

'Over Atlanten' har premiere 22. marts på Kanal 5 og streamingtjenesten Dplay.