Lykkelig dansk realitybabe: Kærester med barndomsveninde

22-årige Julie Bischoff svæver på en lyserød sky i øjeblikket, og det kan barndomsveninden Amanda Rahbek fra Slagelse tage æren for.

'Paradise Hotel'-deltageren fortæller til Ekstra Bladet, at de to er blevet kærester, efter de har kendt hinanden i små 12 år. Og Julie er meget glad for, at hun efter syv måneder som single igen har fundet kærligheden.

- Især fordi hun lige så meget er min bedste veninde, som jeg kan alt med, fortæller den forelskede Julie Bischoff.

Også 22-årige Amanda Rahbek, der arbejder som pædagogmedhjælper og snart skal starte på pædagogstudiet, bekræfter forholdet over for Ekstra Bladet.

'Jeg har jo kendt Julie i mange år, men der har altid været noget over hende. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg synes, at hun er en dejlig pige', skriver hun i en besked og forsætter:

'Vi havde ikke set hinanden i et års tid, mens jeg boede i København - men da vi sås igen, opstod der en anden slags kemi. Jeg er meget forelsket i alt, hvad Julie står for, og jeg håber, at vores kærlighed varer ved. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at beholde hende,' lyder det fra Amanda.

Julie Bischoff og Amanda Rahbek har kendt hinanden i flere år, men først nu blomstrer kærligheden mellem dem. Foto: Privat

Mødtes i folkeskolen

Julie og Amanda har efterhånden en del års venskab bag sig, inden forholdet for nylig udviklede sig til en romance.

- Vi mødte hinanden tilbage i folkeskolen og har været veninder siden. Hun flyttede til København med sin ekskæreste og kom tilbage i starten af det her år. Vi slog så hovederne sammen for et par måneder siden, og så har det faktisk bare kørt siden, fortæller Julie, som ikke er i tvivl om, hvad hun faldt for ved veninden:

- Hun er bare så nem at omgås, og så får hun mig til at grine. Hun er omsorgsfuld, men ikke for meget - og vigtigst af alt får jeg lov til at være 100 procent mig selv, og hun støtter mig i alt.

Selvom de har kendt hinanden i 12 år, er det først helt for nylig, at kærligheden mellem dem er begyndt at blomstre.

- Amanda har nok altid haft et godt øje til mig. Men der har aldrig været en flirt eller noget, smiler Julie.

Julie Bischoff fortæller, at de to både er bedste veninder og kærester. Foto: Privat

Da Julie Bischoff medvirkede i 'Paradise Hotel' fortalte hun åbent, at hun et par år tidligere var sprunget ud som biseksuel. Og denne gang er det altså en kvinde, der har erobret hendes hjerte.

- Det er lidt sjovt, men fantastisk, fortæller Julie om det at gå fra at være veninder til at være kærester.

Hun fortæller desuden, at de ikke har planer om at flytte sammen lige nu, men at de drømmer om at få et hus sammen i fremtiden.