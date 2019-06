Lykkelig Gustav: Har fået en kæreste

Der er grund til smil for den tidligere realitystjerne Gustav Salinas, som har fundet kærligheden på ny.

Det afslører han selv på Facebook, og over for Ekstra Bladet fortæller han om den glade nyhed.

- Han er sød, dejlig og en ung fyr ligesom mig. Han hedder Kenneth og arbejder som filmgrafiker, siger 28-årige Gustav Salinas.

I dag driver Gustav Salinas fitness-firmaet FitnessNu. Foto: Ole Steen

Han flyttede for nylig til Islands Brygge i København, og der var her, at kærligheden begyndte at blomstre.

- Vi mødte hinanden på Bryggen, hvor vi tjekkede hinanden ud, og så fandt vi hinanden på de sociale medier; tjuhej tjuhej og så tog det ene det andet. Det var en rigtig romantisk måde, griner han.

Små bidder

Det nye par har kun kendt hinanden i tre måneder, og derfor er Gustav stadig påpasselig med at fortælle for meget.

- Det er meget nyt det hele, det er derfor, jeg kun giver små bidder. Vi skal rejse sammen til Prag til min fødselsdag (11. juli, red.), der lægger jeg måske noget mere ud, siger Gustav Salinas.

Det nye par kan virke lidt aparte, da Kenneth slet ikke træner, fortæller den træningsivrige iværksætter Gustav, og så interesserer kendislivet ham ikke. Til gengæld deler de en personlig passion for boligindretning og madlavning.

- Og så har han den dejligste humor. Jeg elsker den. Jeg har aldrig grinet så meget med en kæreste, som jeg gør nu, siger Gustav Salinas og fortsætter.

- Han vil gerne leve sit eget liv, men han vil samtidig gerne være en del af mit univers med røde løbere og sådan noget. Det er bare ikke noget, han er særligt vild med. Han er skøn, ambitiøs og en rigtig mand.

Gustav Salinas fortæller, at han nåede at være single i syv eller otte måneder, inden han mødte Kenneth og runder af.

- Selvfølgelig skal jeg ikke være single. Jeg skal dele ud af det, jeg har, griner han.

