Lykkelig Mascha efter stor krise: - Jeg er så lettet

Glæde blev erstattet af frustration og krise for Mascha Vang, da hun tidligere på ugen fik en noget chokerende besked.

En fremmed mand havde flyttet sin adresse ind i den nye lejlighed, som bloggeren netop havde købt i København, og hun frygtede, at det kunne få store konsekvenser for hende.

Årsagen til det var, at hendes nye lejlighed var uden bopælspligt, men så snart en person har boet på adressen, vil der for fremtiden være bopælspligt. Derfor frygtede hun, at hun kunne være tvunget til at sælge lejligheden, inden hun overhovedet flyttede ordentligt ind.

Advokat Birgitte Steenbjerre fra Aumento Advokater fortalte tidligere på ugen til Ekstra Bladet, at det ikke burde være et stort problem at få løst situationen, og nu har Mascha Vang også fået rigtig gode nyheder.

Manden er nemlig blevet slettet fra adressen, og bopælspligten er blevet fjernet igen. Det skriver hun på sin blog, og da Ekstra Bladet fanger Mascha Vang på telefonen, er glæden også tydelig.

- Jeg er så lettet og så glad. Det er virkelig, virkelig dejligt. Hold da helt op. Jeg har fået fået en så fin mail, hvor de beklager, og at alt nu er løst. Så nu er alt igen, som det skal være, jubler hun.

Mascha Vang ved stadig ikke noget om manden, som altså påstod, at han boede på hendes adresse. Hun ved derfor stadig ikke, om der er tale om en fejl, eller om det har været en bevidst handling.

- Men jeg tror, jeg får det at vide på et tidspunkt, men jeg ved det ikke endnu, siger Mascha Vang, der fortæller, at hun er meget nysgerrig omkring, hvem personen er.

- Jeg ved jo ikke, om det er en fejl. Men han kunne da i hvert fald godt lige sende en flaske champagne - og den må gerne være god, griner hun.

Mascha Vang havde sin kæreste, Troels, med til Zulu Awards torsdag aften. Foto: Anthon Unger

Ondt i maven

Hele situationen har fyldt meget for Mascha Vang i den seneste tid.

- Jeg har virkelig brugt nogle dage og ressourcer på det, og jeg har talt med advokat og ringet meget. Så jeg har virkelig haft ondt i maven over det. Jeg har sgu været ked af det, for det var rigtig ærgerligt, at det skulle ske på min første dag og nat i lejlighed, siger bloggeren.

- Nu skal jeg have den indrettet. Der skal males og købes møbler og alt sådan noget. Jeg mangler jo alt til mit andet hjem, og det er rigtig dejligt. Det er så skønt.

Mascha Vang ved ikke, om hun kan undgå, at noget lignende sker i fremtiden, men nu ved hun i hvert fald, at der ikke er grund til panik, hvis det skulle ske igen.

