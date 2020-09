Lykkelige Linde: - Drømmescenariet

Sofie Linde satte for alvor gang i debatten om sexisme i mediebranchen, da hun var vært på Zulu Comedy Galla og afslørede, at en 'stor tv-kanon' havde forsøgt at true hende til at give ham et blowjob.

Efterfølgende har støtten til 'X Factor'-værten været massiv.

1615 kvinder har underskrevet en støtteerklæring til hende, og en lang række kvinder har stillet sig frem med deres historier i et håb om for alvor at få ændret på branchen og samfundet generelt.

Se også: DR-vært står frem: 'Han insinuerede, at han onanerede til mine Instagram-billeder'

Og det hele gik, som Sofie Linde håbede på. Det fortæller den lykkelige vært, der beskriver debattens udvikling som 'drømmescenariet', til DR.

Hun - og en række andre kvinder - mødtes fredag med ligestillingsminister Mogens Jensen (S) for at diskutere mulige forslag til, hvordan man kan komme sexisme til livs.

- Det har været nogle uger med selvransagelse både for kvinder og også for chefer, hvor vi har set indad og har måtte konstatere, at der er nogle strukturer og kulturer på arbejdspladserne, som vi skal have lavet om på, således at både mænd og kvinder kan tage hjem fra en julefrokost og en arbejdsplads uden at have ondt i maven, sagde hun blandt andet til DR, inden hun gik ind til mødet.

Se også: Efter voldsom kritik: Nu reagerer DR

Mere lovgivning på vej

Efter mødet fortalte ligestillingsminister Mogens Jensen til Ritzau, at han vil lave mere lovgivning, der skal hjælpe med at ændre kulturen på de danske arbejdspladser, så sexchikane ikke finder sted.

- Hver eneste chef har et ansvar for, at det bliver kommunikeret klart ud på vedkommendes arbejdsplads, at sexchikane, lumre vittigheder, sexistisk kultur ikke er acceptabelt. Og at det har konsekvenser, hvis man bidrager til en sådan kultur.

- Med lovgivningen skal vi skabe rammerne, der klart siger, at det er forbudt at udøve sexchikane, og at det bliver straffet, hvis man gør det, siger Mogens Jensen til Ritzau.

Det vides endnu ikke, hvad den lovgivning konkret er.

Se også: Lummert trick: Jeg følte mig flov og dum