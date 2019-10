Lynforhold: Dansk realitybabe er blevet single

Amanda Mogensen fra sidste års 'Ex on the Beach' er atter ledig på markedet

Det var en glad og smilende Amanda Mogensen, der forrige fredag kunne fortælle til Ekstra Bladet, at hun havde fundet kærligheden på ny.

Valget var faldet på Mathias på 23 år, der ikke er kendt fra tv, men kærligheden kan være svær, og da hun mindre end to uger senere gæster Ekstra Bladet, er det med en trist nyhed.

Hun er nemlig blevet droppet og er derfor single igen.

- Han syntes simpelthen, at vi var to vidt forskellige steder i vores liv. Jeg troede, at han vidste, hvad han gik ind til, men han ville sin egen vej, fortæller hun i videoen, som kan ses over artiklen.

Amanda Mogensen da hun deltog i 'Ex on the Beach'. Foto: Anthon Unger

Amanda Mogensens kærlighedsliv har i det hele taget været noget omtumlet det seneste år.

Da hun deltog i den sidste sæson af 'Ex on the Beach', fandt hun kærligheden i Mikkel Søndergaard, men først var han hende utro, og siden var det hende, der var ham utro. De slog op, fandt sammen igen og slog op. Blandt andet derfor er hun trist over, at forholdet ikke holdt - om ikke andet så i lidt længere tid.

- Jeg føler, det er lidt pinligt, at jeg åbner op om, at jeg har fundet en ny, og så bliver jeg dumpet halvanden uge efter. Det sætter mig måske bare i et lys som en rundetrunte, hvis man kan bruge det ord. At jeg kommer hurtigt videre og tænker nyt, nyt, nyt, siger Amanda Mogensen.

Hun fortæller, at bruddet har været udramatisk, men hun har alligevel tænkt sig at tage en pause fra kærligheden.

- Nu skal jeg bare hygge mig, slappe af, arbejde og have det lækkert, siger hun.

I videoen over artiklen kan du høre Amanda Mogensen fortælle om bruddet. Her kommer hun også nærmere ind på, hvorfor de var to vidt forskellige steder i deres liv.