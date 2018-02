Lyngvild i vildt veganer-slagsmål: Smagløs og modbydelig

Modemand og designer Jim Lyngvild er havnet i en særdeles ophedet debat, efter han onsdag offentliggjorde et billede af ham selv iklædt sælskind foran en stort antal pelse fra Kopenhagen Fur, som han ved flere lejligheder har arbejdet sammen med.

Billedet blev på Facebook kommenteret af Ulrik Myrtue fra den veganske aktivistgruppe Vegan Change, der tidligere har gjort sig bemærket ved at udskifte prisskilte ved kødprodukter i supermarkeder.

I kommentaren til pelsbilledet blev Lyngvild blandt andet kaldt 'smagløs og modbydelig', hvilket fik ham til at tage til genmæle i en video på sin Facebook-profil, som han dog senere har fjernet.

Ophedet debat

I kommentarfelterne på Facebook lever debatten dog videre i bedste velgående, og her går bølgerne højt.

I en kommentar skriver en veganer ved navn Line Sophie blandt andet:

'Jeg ser personligt ALLE dyr som mine venner og små babyer, og at du støtter deres grufulde skæbne ved at blive omdannet til pels, er fandme modbydeligt. Jeg synes du er et klamt og empatiforladt menneske, der burde have samme omgang'.

Til det svarer Jim Lyngvild kort og kontant: 'Og jeg mener helt klart at du skulle skydes'.

Dyreplageri

Ulrik Myrtue fra Vegan Change fortæller til Ekstra Bladet om motivationen bag sit Facebook-opslag:

- Jeg kalder Jim ud for hans adfærd over for dyr. Jim lever ligesom alle andre i år 2018. Han bor i Danmark hvor han kan vælge andre produkter end pels, men han vælger alligevel at støtte og promovere en industri som er uetisk og fuldstændig unødvendig. Jim promoverer dyreplageri og det skal han stå på mål for.

Ulrik Myrtue fra Vegan Change, der på deres hjemmeside blandt andet stiller dette spørgsmål: 'Forestil dig tre mulige verdener; en verden hvor mennesker bliver slået ihjel, en verden hvor dyr bliver slået ihjel, eller en verden hvor hverken dyr eller mennesker bliver slået ihjel. Hvilken ville du vælge?'. Privatfoto

Jim Lyngvild er ikke overrasket over, at debatten om pels nu atter blusser op, men det får ham ikke til at ændre holdning.

- Diskussionen for og imod pels vender jo tilbage med jævne mellemrum, og nu er det så nogle 12 til 24-årige gymnasieelever, der endnu ikke har fundet ud af, hvad livet egentlig drejer sig om, der pludselig vågner op til dåd og finder noget at gå op i med liv og sjæl, siger Jim Lyngvild og slutter:

- Det er fint med mig. Jeg er heller ikke bleg for at sige min mening, og det er da kun dejligt, at vi har debat, siger Jim Lyngvild og tilføjer, at han er enormt stolt over at arbejde sammen med Kopenhagen Fur, der ifølge ham gør en masse for, at pelsavl foregår på en ordentlig måde.

