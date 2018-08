Må man sige det?? Saszeline træt af at være mor

Det kan være hårdt at være mor, og det er Saszeline Dreyer ikke bange for at sige højt

’Er det okay at indrømme, at man er træt af at være mor. Efter en laaaang ferie med børnene? Elsker dem så højt, men shit - de er sgu også en håndfuld, når man er ’på’ 24/7'.

Sådan skrev Saszeline Dreyer på sin Instagram-profil forleden, og det var der en særlig grund til. Hun vil nemlig gerne være med til at sige de ting højt, som folk ofte ikke tør sige.

For ifølge hende er det helt i orden at være åben omkring, at det ikke altid er lige festligt at have børn.

- Jeg synes, det er vigtigt, at man kan sige højt, at det kan være rigtig hårdt og krævende at være mor, og at man nogen gange bare har brug for at være sig selv og kan blive rigtig frustreret over, at man tager nogen ture med børnene, eller hvad det nu kan være. Det er ikke forkert at sige højt, man nogen gange har brug for at tage en ekstra dyb indånding, siger Saszeline Dreyer til Ekstra Bladet.

Ikke perfekt

For Saszeline Dreyer er det vigtigt, at man tør at tale om de mindre positive sider ved at have børn.

- Jeg elsker mine børn ubetinget, og der er intet, der kan slå den kærlighed. Men jeg synes, at det er vigtigt, at man husker på, at man også er et selvstændigt menneske. Jeg er deres mor, men jeg er også mig selv, og man skal også huske sig selv. Jeg har for eksempel planer om at rejse alene og uden mine børn snart, og det er helt okay, hvis man spørger mig.

Hun håber, at hun med sine udtalelser på Instagram kan være med til at inspirere andre mødre til at tale mere åbent om de ting, der er svære.

- Det er også derfor, at jeg synes, det er vigtigt at dele det her. Heldigvis kan jeg tale med mine veninder om sådan nogle ting, men der er rigtig mange, der ikke taler om det. Det er virkelig et tabu for mange, og jeg vil gerne bryde med, at alt nødvendigvis skal være så perfekt på de sociale medier.

Flere positive reaktioner

Ifølge Saszeline har hun fået flere positive reaktioner på sit budskab på Instagram fra andre mødre, der har det på samme måde som hende.

- Der er rigtig mange, der har skrevet, og jeg er godt klar over, at det ikke er særlig politisk korrekt at skrive sådan, som jeg gør. Men det har været så befriende, at der er folk, der har skrevet til mig, at de har det på samme måde, og at det er dejligt, at jeg deler det. For det kan trække tænder ud, at man altid skal behage sit barns behov før sit eget, for man har altså også brug for et pusterum, hvor man bare kan være sig selv, lyder det fra Saszeline Dreyer.

Hun trøster sig selv ved, at det hele bliver nemmere med tiden.

- Heldigvis med børn er alting i perioder. De svære perioder er dem, hvor man skal sige det hele igen og igen. Det kan være utrolig hårdt og krævende som forældre. Jeg elsker opgaven, men den er samtidig virkelig svær, for jeg prøver jo mit bedste - og det føles ikke altid godt nok!

Saszeline mener, at det er vigtigt, at man husker, at alle andre også har dårlige dage.

- Jeg synes, at jeg er en god mor. Jeg bruger meget tid med mine børn og giver dem det, de har brug for. Men samtidig tør jeg også godt sige højt, at jeg har brug for frirum. Det gør ikke en til en dårlig mor. Det er vigtigt at være der for sig selv. Det er det, der er med til at gøre, at man kan være en god mor for sine børn.