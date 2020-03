Må udskyde bisættelse på ubestemt tid: - Det er en belastning

Karen Thisteds datter, Marlene Thisted, ved endnu ikke, hvornår hun får mulighed for at afholde sin mors bisættelse - på grund af coronavirus

Mandag morgen døde den folkekære journalist og forfatter Karen Thisted, efter hun havde ringet 112 og berettet om vejrtrækningsproblemer.

Hun blev 73 år.

Hendes datter, Marlene Thisted, har lige siden været i gang med at planlægge Karen Thisteds bisættelse.

Men udbredelsen af coronavirus har i dén grad besværliggjort processen. Den potentielt dødelige virus har som bekendt medført, at den danske regering har indført et forbud mod, at mere end ti personer samles - også i forbindelse med diverse religiøse handlinger i trossamfund. Det har også konsekvenser for de begravelser og bisættelser, der er planlagt i Danmark i den kommende tid.

Selvom netop begravelser og bisættelser er undtaget fra forbuddet og derfor stadig gerne må gennemføres med mere end ti personer, gælder der nemlig særlige regler for de bisættelser og begravelser, der skal afholdes.

Antallet af personer, der må deltage i en bisættelse eller begravelse, afhænger nemlig af, hvor stor kirken er. I fremtiden skal der være minimum fire kvadratmeter gulvareal pr. person.

Hvis kirken er 200 kvadratmeter, må der derved højst være 50 personer, og dertil skal der være afstand mellem folk.

Netop de restriktioner har fået Marlene Thisted til at udsætte sin mors bisættelse på ubestemt tid, og hun ved ikke, hvornår det bliver muligt at sige et endeligt farvel sin mor.

Rammerne omkring bisættelsen er dog på plads. Selve bisættelsen kommer til at finde sted i Kristkirken på Enghave Plads i København, hvor præsten vil være Mette Gramstrup. Efter bisættelsen vil der være gravøl i Pressen i JP/Politikens Hus, hvor hendes tidligere kolleger fra blandt andet Ekstra Bladet kan få mulighed for at sige et sidste farvel.

- Vi kan ikke komme til at bisætte hende nu, fordi der er de her restriktioner, så vi venter, til de er væk. Så snart de er væk, gør vi det, siger Marlene Thisted til Ekstra Bladet.

- Vi håber og tror, at der komme rigtig mange til Karens begravelse. Vi vil gerne have, at alle hendes venner har mulighed for at komme, og at det bliver en stor begravelse, hvor alle kan deltage, siger hun videre.

Ifølge Marlene Thisted er det dog hårdt ikke at vide, hvornår det bliver muligt for hende og resten af familien at sige et sidste farvel til Karen Thisted.

Syg Bjerrehuus i stor sorg: - Det gør ondt at miste hende

- Det er ikke så sjovt, når pårørende dør midt i coronatid. Det er en ekstra belastning. Det hele er forsinket, og man kan godt mærke, at samfundet ikke er oppe i gear. Det er selvfølgelig en belastning og frustration, at vi ikke ved, hvornår vi kan komme til at bisætte Karen, siger hun og tilføjer:

- En begravelse eller en bisættelse er jo ofte der, hvor man får sagt rigtig farvel, og hvor det virkelig går op for en, at personen er gået bort. Så det er en alvorlig ting at få udskudt det at sige farvel. Ét er, at skole, forretninger og andre ting lukker. Men pludselig gik det op for mig, at gud - jeg kan ikke begrave min mor. Det er meget alvorligt, synes jeg, og jeg er meget ked af det. Hvis det stod til os, ville vi jo helst kunne gøre det nu, siger Marlene Thisted.

Alligevel synes Marlene Thisted, at myndighederne har været søde til at tage hånd om situationen.

- Samfundet er jo i en form for undtagelsestilstand, men jeg synes, at alle har været rigtig søde. Politi, bedemænd og alle er rigtig søde, og der opstår jo på en måde et nyt fællesskab i den her tid, hvor alle har forståelse for hinanden.

Karen Thisted må vente med at blive bisat - i hvert fald lidt endnu. Foto: Gregers Tycho

Overvejede at gennemføre

Ifølge Marlene Thisted har det flere gange været oppe til overvejelse, hvorvidt de skulle holde Karen Thisteds bisættelse trods begrænsningerne på grund af coronavirus, men familien kom hurtigt frem til, at det ikke var den rigtige løsning for dem.

- Der er jo nogle, der vælger at holde begravelser og bisættelser alligevel. Men det ville ikke være i Karens ånd, og det ville heller ikke være det rigtige for os som familie. Hele familien ville ikke engang have kunnet være der, siger hun og tilføjer:

- Selvom vi havde valgt at holde bisættelsen med de her begrænsninger, er folk jo stadig også bange og bekymrede for coronavirus. Så selvom man valgte at holde den i de her tider, var der måske mange, der ikke ville komme, fordi de er nervøse. Min mor har mange ældre venner, og jeg vil ikke risikere, at de ikke kan eller tør komme. De skal også have mulighed for at deltage, så det er den løsning, vi vælger, lyder det fra Marlene Thisted.

Karen Thisted er død

Karen Thisted har personligt ønsket at blive brændt, og når bisættelsen er overstået, vil den nærmeste familie på et andet tidspunkt sprede Karen Thisteds aske ud over havet, præcis som Karen Thisted selv ønskede det.

Gør grin med afdøde Karen Thisted: Klamt og usmageligt!

Havde ikke corona

Ifølge Marlene Thisted har hendes telefon ikke stået stille, siden nyheden om hendes mors død ramte Ekstra Bladet og andre medier.

Her har flere spekuleret i, hvorvidt Karen Thisted havde coronavirus, og hvorvidt det ledte til hendes død. Men det var ikke tilfældet, understreger datteren.

- Hun havde ikke corona. Hun havde en blodprop i lungepulsårerne, og det var det, hun døde af. Jeg sagde ja til, at hun blev testet for corona, men det var ikke det, der var årsagen.

Karen Thisted sammen med Marlene Thisted og hendes søn. Foto: Tariq Mikkel Khan

Marlene Thisted fortæller, at hun var i kontakt med sin mor dagen inden, hun døde, og at hun her var ved godt mod og lød relativt frisk.

- Det skete meget pludseligt for Karen. Jeg talte med hende aftenen inden klokken seks. Hun havde en kraftfuld stemme, men hun var ikke helt på toppen. Men det var ikke sådan, at vi troede, hun var ved at dø, siger hun og tilføjer:

- Da politiet kom og sagde det (at hun var død, red.) dagen efter, var det et chok for mig og min søn, Adam. Når folk er syge i lang tid, får man sagt farvel på en anden måde, end når politiet kommer og fortæller det. Begravelsen eller bisættelsen er en god ting for dem, hvor man ikke sad og holdt i hånden til sidst. Selvom jeg talte med hende til det sidste, havde jeg ikke følelsen af at få sagt farvel. En bisættelse er en måde at sige farvel, og hvor man forstår, at det er endeligt. Vi får den ikke med det samme. Det ville jeg gerne have haft, men det er de her tider, og det kan ikke være anderledes, siger hun.

Marlene Thisted ønsker samtidig at takke for alle de kærlige tanker, hun har fået i den svære tid, efter hendes mor er gået bort.

- Karen havde så mange venner. Siden hendes død kom frem i Ekstra Bladet og andre medier, har min telefon ikke stået stille. Jeg har fået så mange beskeder, så jeg har ikke kunnet lave andet. Det har været så massivt, siger hun og fortsætter:

- Det har været så fint, det, folk har sagt. Det har været rigtig dejligt og rørende.