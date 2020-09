At være med i 'Far til fire og vikingerne' står for Anders Lund Madsen som et af karrierens højdepunkter

Anders Lund Madsen har en lang karriere bag sig som journalist og tv-vært, men for den garvede tv-personlighed står rollen i den nye film 'Far til fire og vikingerne' højt på listen over succeser.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham søndag formiddag til premieren på den nye familiefilm.

- Det er helt fantastisk at være med i 'Far til fire'. Jeg har jo været med før som postbud (i 'Far til fire - i stor stil', red.), men der havde jeg én replik, og nu har jeg måske 50, siger han og tilføjer:

- Der er to store øjeblikke i mit professionelle liv indtil videre. Det er at være med i en 'Far til fire'-film og at være vismand i tårnet i 'Fangerne på fortet'. Så nu kan jeg læne mig tilbage. Børnene er født, målene er opnået, og nu er det bare at høste og nyde resten af turen. Jeg kan ikke forestille mig andet. Det skulle lige være at blive vært på TV Avisen, men ja. Man kan aldrig vide, lyder det fra Anders Lund Madsen bag mundbindet.

Kan relatere

Selv kan Anders Lund Madsen, der til november bliver far til sit syvende barn, sagtens relatere til universet i 'Far til fire'. Og han glæder sig til den næste i børneflokken melder sin ankomst.

Anders Lund Madsen med sin kone Karin Prehst Lund og deres tre børn Modig, 8, Stærk, 6, og Fri, 3. De venter deres fælles barn nummer fire. Foto: Mogens Flindt

- Det begynder jo at have en vis form for rutine over sig. Det er fantastisk og livets mirakel, og jeg har det meget fint. Jeg synes, syv er et godt tal. Der er noget lidt bibelsk over det. Men så begynder man jo at blive fristet af tallet 12, og det er kættersk. Det har jeg simpelthen ikke mod på, siger han.

Selvom 12 børn ikke umiddelbart lokker, afviser Anders Lund Madsen ikke, at nummer otte kunne blive til virkelighed.

- Jeg har ikke behov for det. Altså alle er velkomne, men jeg er ikke ved at bygge en hær op, selvom man efterhånden kunne tro det, siger han.

Anders Lund Madsen har børnene Modig, 8, Stærk, 6, og Fri, 3 med konen Karin Prehst Lund. Fra sit første ægteskab har han børnene Sofie My, Bjørk, og Storm.

De vordende forældre kender ikke kønnet på deres kommende barn.