Måtte aflyse: - Jeg kan ikke gå

Den tidligere teaterdirektør måtte for første gang droppe den traditionsrige frokost i Grøften i Tivoli

Torsdag mødtes det meste af kendis-Danmark vanen tro ved de rødternede duge i Grøften i Tivoli i anledning af åbningen af den gamle have.

Men én glimrede ved sit fravær. Nemlig den tidligere skuespiller og teaterdirektør Klaus Pagh.

- Jeg har ellers været fast gæst hvert år, når de åbner. Det er første år i 100 år, at jeg ikke er med. Det var dog ærgerligt, men det er der jo ikke noget at gøre ved, forklarede han til Ekstra Bladet i telefonen.

Og det var der desværre en god grund til.

- Jeg kan ikke gå, lød det fra den 83-årige, der dog optimistisk indskød:

- Endnu. Men jeg træner, og jeg har det meget bedre. Jeg er faktisk rask nu, slog han fast og tilføjede, at han får besøg af en træner tre gange om ugen.

Der er blevet føjet adskillige sider til Paghs lægejournal det seneste år. I sommer fik han fjernet sin galdeblære. Derudover har han haft betændelse i bugspytskirtlen, en blodprop i hjertet, lungebetændelse ad to omgange og endelig en operation for kræft i tyktarmen.

I forbindelse med det lange sygdomsforløb har Klaus Pagh mistet muskelkraft i sine ben, og der er altså stadig en del vej, før han er helt mobil.

- Jeg er bange for at skvatte, men det er også utroligt, hvad jeg har været igennem, konstaterede han.

Udover at han altså gik glip af højtbelagt i Grøften, er humøret højt. Klaus Pagh glæder sig til at holde konfirmation for sin kone Nancys datter, Pawarisa, som han har adopteret, 4. maj.

Klaus Pagh fotograferet med hustruen Nancy i deres hjem i Hellerup. Foto: Jonas Olufson

Parret blev gift i 2007 og bor sammen med Pawarisa i Hellerup.

Blå bog Klaus Pagh er født i 1935 i Rungsted.



Debuterede som skuespiller i 1956 og har medvirket i 40 film.



Fra 1972 til 1982 var han teaterdirektør for ABC og Aveny-teatrene i København.



Han har været gift fire gange og er far til tre børn. Anne Oppenhagen på 44, som han har med sin første kone, Sonja Oppenhagen. Peter Frederik på 25 fra ægteskabet med komtesse Ida von Hahn og den 14-årige Nikolai med ekskæresten Karema. Han har desuden adopteret sin hustru Nans datter, Pawarisa, på 14.

Klaus Pagh ramt af blodprop: Lægerne siger jeg skal dø