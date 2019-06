Måtte forlade bryllup i helikopter

Mads Langer måtte tage helikopter for at nå at spille i Silkeborg, efter han havde været med til Christopher og Cecilie Haugaards bryllup lørdag

Sanger Mads Langer var blandt de udvalgte, der så vennen Christopher sige ja til kæresten gennem knap fem år, modellen Cecilie Haugaard, lørdag formiddag.

Blandt de øvrige var sangeren Brandon Beal og entertaineren Jacob Haugaard, der er i familie med bruden.

Men efter nogle timer måtte musikeren forlade festlighederne – klokken 17 optræder han nemlig til festivalen Hede Rytmer i Silkeborg.

For at kunne nå begge dele havde Langer hyret en helikopter til at passe sin aftale OG nå tilbage til selve bryllupsmiddagen.

Mads Langer giver den gas til Hede Rytmer i Silkeborg, mens vennerne fester til Christopher og Cecilies bryllup i Nordsjælland. Han når dog tilbage til middagen. Her ses han til Tinderbox sidste år. Foto: Per Lange

Julie Lillelund, der er forlovedet med Mads Langer, måtte for en stund undvære sin mand til bryllupsfest. I stedet havde hun vennen designer Søren Le Schmidt med sig. Foto: Mogens Flindt

Christopher om brylluppet: - Lettet, glad, spændt og nervøs

Det forklarede hans forlovede, Julie Lillelund, til Ekstra Bladet foran Helenekilde Badehotel, hvor vielsen fandt sted tidligere på dagen.

- Ja, han er fløjet afsted for at nå sin koncert, sagde hun.

- Det er jo ærgerligt, at det faldt sammen, men dejligt, at det trods alt kan lade sig gøre at nå tilbage senere, tilføjede hun.

Skal giftes

Hun og Mads Langer skal giftes senere på året, men er ikke meget for at afsløre datoen. Til gengæld havde de rig mulighed for at samle inspiration til vennernes store dag.

Christopher og Cecilie Haugaard sagde ja til hinanden lørdag 1. juni. Foto: Mogens Flindt

Mens Langer havde travlt med at krydse Danmark, hyggede Lillelund sig med vennen Søren Le Schmidt, der er designer og en af Cecilie Haugaards gode venner.

- Vi har kendt hinanden i nogle år og har også arbejdet sammen, fortalte han.

- Det har været super hyggeligt. Privat og hyggeligt, tilføjede han om festlighederne i går og i dag.

Trods sin metier var det ikke ham, der står bag Cecilies kropsnære brudekjole.

- Nej, ikke i dag, lød det.

Se også: Christopher bortført fra scenen