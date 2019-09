Måtte pjække fra arbejde: Dansk stjerne er blevet far

Yussuf Poulsen missede vigtig kamp, da han blev far

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen var ikke med på banen, da hans tyske klub RB Leipzig lørdag vandt over rivalerne fra Werder Bremen.

Heldigvis var det ikke sygdom, ulykke eller andre beklagelige omstændigheder, der forhindrede den danske fodboldstjerne i at snøre støvlerne.

Hans klub forklarer nemlig på Twitter, at Poulsen og kæresten, Maria Duus, er blevet nybagte forældre - eller 'frischgebackenen Eltern' - som det hedder i Leipzig og omegn.

I opslaget oplyser fodboldklubben, at Yussuf og kæresten er blevet forældre til en 'sund og rask dreng'.

+++ Die-News des Tages! +++



Glückwunsch an die frischgebackenen Eltern @yussufyurary und seine Verlobte Maria zur Geburt ihres gesunden Sohns



Wir wünschen nur das Beste für die neue kleine Family #HappyNewLife #Nachwuchsbullen pic.twitter.com/Jat2tvic6R — RB Leipzig (@DieRotenBullen) September 21, 2019

Kendt fra tv

Den nybagte mor Maria Duus er kendt fra TV2 Zulu-serien 'Kærester med landsholdet'.

Her berettede hun sammen med to andre såkaldte 'fodboldfruer' om, hvordan det er at være den bedre halvdel til nogle kongerigets største fodboldstjerner.

I et tidligere interview med B.T. har Maria Duus fortalt, at hun og Yussuf har kendt i hinanden i mange år.

- Vi har kendt hinanden siden fjerde klasse. For nogle år siden blev vi single på samme tid og kom til at se på hinanden i et andet lys, sagde hun til avisen.

Det har ikke være muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra de nybagte forældre.