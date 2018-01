Madonna chokerer med foto af datteren

For mænd er det i orden, men ikke for kvinder, lyder det i kommentarfeltet

Se Anne Louise Hassing vise bryster

Hår under armene er fuldt ud accepteret for mænd. Ja, vel nærmest noget, man skal have for at være... mand.

Anderledes stiller det sig for kvinder - i hvert fald hvis man spørger nogle af de over 10 millioner mennesker, der følger Madonna på Instagram.

Men popdronningen Madonna er som sædvanlig ligeglad med, hvad andre tænker.

Hun gør, som det passer hende.

Og datteren, Lourdes Leon, følger i mors fodspor.

Klar til 2018

I 2014 lancerede Madonna et billede på Instagram, hvor hun viser hårpryd under armene.

Nu gør 21-årige Lourdes det samme på et foto fra nytårsaften, hvor en storsmilende Lourdes løfter de behårede arme op for at omfavne Madonna, som til gengæld står med hat og i og i gennemsigtig blonde-top og med hænderne kærtegner hendes kinder.

'Vi er klar til 2018', bekendtgøres det.

Meningerne om stuntet er naturligvis delte.

Afskyelig armhule

Nogen mener, det er helt i orden med hår under armene for kvinder - 'og selvom jeg ikke gjorde, så vil jeg ikke anmode andre om at ændre deres fremtræden på grund af, hvad jeg foretrækker', som én skriver.

Andre havde dog andet at sige.

'Sikken en afskyelig armhule', hedder det bl.a..

Om Madonna så har bevaret sine hår det 'forbudte' sted, er ikke til at vide.

I hvert fald er herunder et billede fra senere end 2014, hvor hun har barberet behåringen af.