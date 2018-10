Mads 'Blærerøv' efter shitstorm: - Sokkerne er taget som gidsler

- Hvis man først skal til at undskylde på det her niveau, så orker jeg simpelthen ikke at stå op om morgenen, siger Mads Christensen, der ikke lægger sig ned

Mads 'Blærerøv' Christensen har tirsdag haft ørene i maskinen. Hans Føtex-strømper - eller nærmere teksten på dem - har været dagens helt store samtaleemne.

I en humoristisk video fortæller han om sin undren over, at stribede strømper kan give så meget ballade i en verden, hvor der ved Gud er andre og vigtigere ting at tage sig af.

Til Ekstra Bladet siger han, at han stadig er dybt forundret over den shitstorm, han pludselig er havnet i.

- Jeg havde slet ikke set det komme. Når vi laver strømperne, har vi måske 200 slogans til at starte med. Dem barberer vi ned, så det kun er de mest joviale og tandløse, der kommer ud i verden, siger Mads Christensen, der ikke har tænkt sig at lægge sig fladt ned og undskylde, som mange i massiv modvind ellers gør.

- Hvis man først skal til at undskylde på det her niveau, så orker jeg simpelthen ikke at stå op om morgenen, siger han og understreger, at han ikke vil kvinder noget dårligt. Hverken med strømper eller med nogle som helst andre ting.

- De her strømper er ikke lavet mod kvinder....hvis der er noget sexistisk i dem, må det stå for tolkerens egen regning, siger han.

Mads Christensen tror i bund og grund slet ikke dagens virak har noget med de stribede herresokker at gøre.

- Sokkerne er taget som gidsler. Jeg har før været i modvind, og jeg synes, jeg kan kende nogle af navnene på dem, der har startet det her. De kan ikke lide mig, og det ok. Men sokkerne....

Mens nogen ser rødt over 'Blærerøvens' strømper, er der rigtig mange, der på hans Facebook-profil støtter ham.

- Når jeg ser på den feedback, jeg har fået, så falder langt det meste ud til min fordel, siger han.

- Men har det alligevel være lidt ubehageligt?

- Jeg er jo bare en lille følsom fyr, så jeg synes, det har været en lang dag. Men ubehageligt? Nej ikke specielt, siger han.

Hos Salling Group, der står bag blandt andet Føtex og Bilka, hvor sokkerne sælges, oplyser, at man er opmærksom på, at sokkerne diskuteres på de sociale medier.

- Vi er godt opmærksomme på, at strømperne ikke falder i alles smag. Strømperne er tiltænkt de af vores kunder, som ønsker et sjovt lille statement, når de går rundt derhjemme eller de kunder, der ønsker at drille måske deres partner eller en ven, siger Nanna Louise Knudsen fra Salling Groups kommunikationsafdeling.