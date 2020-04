Mads 'Blærerøv' på røven: Må sælge ud

Ægteskabskrise, corona og en tom pengekasse.

En ulykke kommer sjældent alene, og det gør den heller ikke for 55-årige Mads 'Blærerøv' Christensen, der befinder sig i lidt af en livskrise.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, er han flyttet fra konen gennem 20 år og bor nu på en båd. Samtidig han har været smittet med den frygtede coronavirus, og nu afslører 'Blærerøven', at det slut med at blære sig, for han er godt og grundigt på røven.

I et forsøg på at holde skindet på næsen, har Mads Christensen derfor været nødt til at sætte sit højtelskede Rolexur til salg.

'Jeg er på røven, corona har hevet tæppet væk under min lille forretning, udsigterne er dystre og så må man spare, hvor man kan. Det bemeldte ur, en Submariner 5513, serienummer 5276XXX, altså et 1978 ur, er hermed averteret til salg. Det er et brugsur, det har ridser, hakker og battlescars. Jeg har personligt åbnet mindst 1000 øl med det, under devisen 'En øl smager bedre når den er åbnet med et Rolexur'. Mange har gennem årene bevidnet det postulat ….', skriver han blandt andet i opslaget, hvor han også prissætter sit ur til 85.000 kroner.

Til Ekstra Bladet erkender 'Blærerøven', at det gør ondt, at skulle skille sig af med uret.

- Selvfølgelig gør det det. Men jeg vil på den anden side også gerne distancere mig fra blærerøvs-typen. Jeg har sgu ikke så meget at blære mig med for tiden, siger han ærligt.

Mads 'Blærerøv' Christensen fortæller, at de 48 jobs, han havde i kalenderen de kommende måneder, alle er aflyst på grund af corona.

- Det betyder 0,0 kroner på kontoen, og det er kun et spørgsmål om tid, før banken lukker mit dankort, siger han og fortsætter.

- Jeg har altid været en idiot til det med penge. Jeg har ikke lagt noget til side. Samtidig er det heller ikke billigt at gå fra hinanden, som min kone og jeg. Så lige nu lever jeg meget minimalistisk, hvilket passer mig fint. Det går fint i spænd med min ensomhed og mit selvhad.

Mads 'Blærerøv' Christensen lægger ikke fingre imellem, når han taler om sig selv.

- Jeg har altid syntes, at jeg var et fjols. Jeg har været så overfladisk, at jeg har glemt hvordan den ægte Mads er. Så lige nu er jeg ved at grave dybt for at finde ham. Jeg er endda begyndt til psykolog. Jeg har altid syntes, at det var noget fis, men jeg skal love for, at jeg får hevet plasteret af og set på nogle sandheder, siger han.

- Men har hele 'Blærerøven'-imaget været skuespil fra din side?

- Ja, meget af det har været. Men jeg var så god til det skuespil, at jeg selv har mistet evnen til at se, hvad der var ægte og hvad der var konstrueret. Det skal stoppe nu. Jeg vil finde den ægte og autentiske side af mig selv, siger han.

- Hvad så, når alt det her corona en gang er slut og du igen skal hyres til forskellige jobs. Hvem er det så man får, hvis man hyrer dig. Mads eller 'Blærerøven'?

- Det er et godt spørgsmål, du. Det er et godt spørgsmål, gentager han uden at komme med at svar.

- Er du bekymret for din fremtid?

- Ja, det er jeg da. Jeg har ligesom det tyndeste lag fedt, så hvis et firma skal spare og skære noget væk, så bliver det mig. Men jeg er god til at formidle. Det er mit værktøj, så mon ikke jeg nok skal finde på noget. Det er jeg jo nødt til, siger han.