Mads Christensen går fra konen

Mads 'Blærerøv' Christensen er flyttet fra sin kone.

Det fortæller han i radioprogrammet 'Mads og Monopolet', hvor Mads Steffensen er vært.

Han fortæller, at han er 'flyttet hjemmefra', 'ligger i skilsmisse', 'er økonomisk på røven' og er 'flyttet ud på en båd'.

Mads Blærerøv smider bukserne

Han fortæller også, at han 'går til psykolog' og 'er i kæmpe krise'.

Til Ekstra Bladet understreger han, at der ikke er tale om en officiel skilsmisse med nem-id.

- Der er ikke indgivet skilsmissebegæring. Hvis jeg har formuleret det som, at vi skal skilles, har jeg formuleret mig kluntet i programmet. Men jeg er flyttet fra Camilla, fortæller Mads Christensen til Ekstra Bladet.

Alle er kede af det

Mads Christensen fortæller videre, at de ikke har planer om en skilsmisse, men at det heller ikke er sikkert, at de skal flytte sammen igen.

55-årige Mads Christensen har været gift med Camilla Barner-Christensen siden år 2000. De har sammen tre børn.

- Hun er ked af det, børnene er kede af det, og jeg er ked af det. Det er bestemt ikke noget, jeg vil anbefale. Der er mange måder at være familie på, og jeg håber, vi finder en måde, vi kan være en familie. Jeg ved ikke helt, hvordan det skal være. Det er svævende, siger han.

Camilla Barner-Christensen med to af børnene tilbage i 2004. Foto: Jesper Stormly Hansen

Selvom det er nyt for mange, er det ikke nyt for 'Blærerøvens' familie. Han flyttede ud på sin båd for fire måneder siden.

- Det er en del af en længere og større proces. Jeg er ked af den måde, mit liv har formet sig på, og jeg går og bokser med nogle selvværds-issues. Så i stedet for et silent retreat i Nepal, er jeg på min båd.

- Det er hæsligt

På trods af at det er hans egen beslutning at flytte fra huset, er det ikke nemt, siger han:

- Gennem mit polerede liv har jeg ikke haft så store smerter. Det er hæsligt.

- Har du fundet en ny partner, siden du er flyttet fra Camilla?

- Nej.

- Efter 20 års ægteskab går man gennem mange faser. Jeg vil ikke sige noget ondt om Camilla. Problemet er ikke hende. Problemet er mig, siger Mads Christensen.

Mads Christensen har i mange år været monopol-gæst i P4-programmet 'Mads og Monopolet', der sender hver lørdag mellem klokken 9 og 12.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar Camilla Barner-Christensen.

